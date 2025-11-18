Written by Novembre 18, 2025 5:03 pm Cascina, Cultura, Eventi/Spettacolo

Domenica 23 novembre alle 17:30 alla Città del Teatro arriva “Vecchina e Ajal”, fiaba musicale per tutta la famiglia

HomeCascina, Cultura, Eventi/SpettacoloDomenica 23 novembre alle 17:30 alla Città del Teatro arriva “Vecchina e Ajal”, fiaba musicale per tutta la famiglia

CASCINA – Per la rassegna teatrale dedicata alle famiglie, la Città del Teatro di Cascina ospita lo spettacolo “Vecchina e Ajal”, una fiaba musicale che celebra il coraggio di cambiare e lasciarsi sorprendere.

In una casetta allegra e un po’ bislacca vive Vecchina, una signora cocciuta e simpatica che ama la sua routine e i ricordi del passato. La sua vita tranquilla viene però scossa dall’arrivo di Ajal, una misteriosa viandante che porta con sé un soffio d’inverno e la promessa di nuove avventure. Invitando Vecchina a intraprendere un viaggio insieme, Ajal le insegnerà a divertirsi, a confrontarsi e a immaginare un mondo nuovo tra giochi, scherzi e sorprese.

Liberamente ispirata al mito di Persefone e alla ciclicità delle stagioni, la fiaba teatrale, scritta da Miriam Bardini e Patrizia Mazzoni e diretta da Patrizia Mazzoni, incanta bambini dai 4 anni in su… e adulti curiosi, con un linguaggio poetico e suggestioni musicali evocative.

Vecchina e Ajal” è un invito a guardare la fine di ogni cosa con occhi nuovi, a riscoprire la bellezza del rinnovamento e a fidarsi del viaggio: perché l’inverno porta silenzio, ma prepara sempre la primavera.

Dettagli dello spettacolo

  • Produzione: Archètipo ETS
  • Con: Miriam Bardini e Isabella Quaia
  • Regia: Patrizia Mazzoni
  • Scene: Tamara Pieri
  • Maschere: Enzo Quaia
  • Durata: 50 minuti
  • Età consigliata: 4+
  • Genere: Teatro musicale

Quando e dove:

  • Sala Margherita Hack – La Città del Teatro, Cascina
  • Domenica 23 novembre, ore 17:30

Biglietti: prevendita su TicketOne e in teatro
Info: 050.744400 – biglietteria@lacittadelteatro.it

Last modified: Novembre 18, 2025
Previous Story
Il Comune di Pisa premia le eccellenze delle scuole cittadine: 97 centisti celebrati alla Stazione Leopolda

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti