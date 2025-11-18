Domenica 23 novembre alle 17:30 alla Città del Teatro arriva “Vecchina e Ajal”, fiaba musicale per tutta la famiglia

Written by admin• 5:03 pm• Cascina, Cultura, Eventi/Spettacolo

CASCINA – Per la rassegna teatrale dedicata alle famiglie, la Città del Teatro di Cascina ospita lo spettacolo “Vecchina e Ajal”, una fiaba musicale che celebra il coraggio di cambiare e lasciarsi sorprendere.

In una casetta allegra e un po’ bislacca vive Vecchina, una signora cocciuta e simpatica che ama la sua routine e i ricordi del passato. La sua vita tranquilla viene però scossa dall’arrivo di Ajal, una misteriosa viandante che porta con sé un soffio d’inverno e la promessa di nuove avventure. Invitando Vecchina a intraprendere un viaggio insieme, Ajal le insegnerà a divertirsi, a confrontarsi e a immaginare un mondo nuovo tra giochi, scherzi e sorprese.

Liberamente ispirata al mito di Persefone e alla ciclicità delle stagioni, la fiaba teatrale, scritta da Miriam Bardini e Patrizia Mazzoni e diretta da Patrizia Mazzoni, incanta bambini dai 4 anni in su… e adulti curiosi, con un linguaggio poetico e suggestioni musicali evocative.

“Vecchina e Ajal” è un invito a guardare la fine di ogni cosa con occhi nuovi, a riscoprire la bellezza del rinnovamento e a fidarsi del viaggio: perché l’inverno porta silenzio, ma prepara sempre la primavera.

Dettagli dello spettacolo

Produzione: Archètipo ETS

Con: Miriam Bardini e Isabella Quaia

Regia: Patrizia Mazzoni

Scene: Tamara Pieri

Maschere: Enzo Quaia

Durata: 50 minuti

Età consigliata: 4+

Genere: Teatro musicale

Quando e dove:

Sala Margherita Hack – La Città del Teatro, Cascina

Domenica 23 novembre, ore 17:30

Biglietti: prevendita su TicketOne e in teatro

Info: 050.744400 – biglietteria@lacittadelteatro.it

Last modified: Novembre 18, 2025