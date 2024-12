Il Comune di Pisa ottiene la concessione di 20 anni per la vecchia casa cantoniera, destinandola a sede per il canottaggio

Written by admin• 8:19 pm• Pisa, Attualità, Sport

PISA – Il Comune di Pisa ha ottenuto da Anas la concessione per 20 anni della vecchia casa cantoniera sulla sponda destra dell’Arno, vicino al ponte dell’Aurelia. L’obiettivo è trasformare l’edificio in una sede per le attività di canottaggio. La presentazione ufficiale dell’iniziativa è avvenuta questa mattina, con la presenza del sindaco Michele Conti, degli assessori Frida Scarpa (Sport) e Filippo Bedini (Patrimonio), e di Salvatore Musumeci per Anas.

Il sindaco Conti ha sottolineato che questo progetto segna il recupero di un immobile inutilizzato da anni, risolvendo finalmente il problema di spazi adeguati per le società di canottaggio. L’edificio, situato in una zona storicamente trascurata, sarà riqualificato per tornare ad essere un luogo vissuto dai cittadini, creando un legame più forte con il fiume Arno.

L’assessore Bedini ha evidenziato come la riqualificazione dell’immobile rappresenti un altro passo verso il recupero di spazi degradati, contribuendo anche al miglioramento della qualità della vita nella zona tra i quartieri Barbaricina e Cep, trasformandola in un’area di passeggio e socialità.

L’assessore Scarpa ha espresso soddisfazione per la futura trasformazione dell’immobile in una struttura sportiva, che risponde all’esigenza di garantire l’accessibilità allo sport e promuove la valorizzazione di Pisa e del suo paesaggio, offrendo nuove opportunità per il canottaggio.

L’immobile necessita di interventi di manutenzione straordinaria, inclusi il rifacimento degli impianti, per adattarlo alla nuova destinazione. I lavori, del valore di 242.000 euro, saranno a carico del Comune, che ha già avviato le procedure per l’affidamento. La concessione di Anas è stata formalizzata con una convenzione firmata il 26 luglio 2024.

Last modified: Dicembre 5, 2024