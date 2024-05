Il Centrosinistra presenta la squadra che affiancherà Ghimenti nella ricandidatura a Sindaco di Calci 

Scritto da admin• 3:11 pm• Calci, Politica

CALCI – È stata presentata la lista dei 12 candidati al Consiglio comunale per la lista “Centrosinistra – progetto Calci 2029”. Sei uomini e sei donne.



“Ed è questo un primo dato importante, perché la parità di genere, per noi, è e rimane un valore indiscutibile. Come in passato le candidature sono state fatte, in accordo con le forze politiche che compongono la coalizione, solo sulla base delle diversificate competenze ed esperienze, del proprio inserimento nella comunità e nel tessuto associativo e per garantire rappresentatività di tutto il territorio comunale, dando ampio spazio al civismo di chi si riconosce nei nostri valori. Riteniamo che siano tutti fattori imprescindibili. Per amministrare un comune per 5 anni occorrono infatti competenze che abbracciano diverse materie e occorre anche far sì che i candidati, vivendo in un po’ tutto il territorio comunale, ne conoscano le criticità in prima persona e possano poi essere punto di riferimento per la propria frazione nel corso di tutto il quinquennio. Si tratta, poi, di una squadra in cui ci sono persone che hanno già una esperienza amministrativa concreta sul territorio. L’esperienza è infatti fattore decisivo in un Comune con le caratteristiche che ha Calci. Ma servono anche nuovi innesti, per questo ci sono anche sette persone, scelte per arricchire la ‘squadra’ di nuove e diverse esperienze professionali che riteniamo anch’esse fondamentali per impostare il lavoro dei prossimi anni”

“Sono orgoglioso della squadra che presentiamo al paese, – commenta il candidato Sindaco, Massimiliano Ghimenti -. Al contempo desidero ringraziare le decine di persone, amministratori uscenti e simpatizzanti, che non saranno “in campo” nella lista, ma che con il proprio lavoro di questi mesi, hanno completato il programma che abbiamo elaborato e che, come sempre, mette al centro la persona e vuole lavorare per assicurare una continuità di buon governo all’amministrazione della Valgraziosa. Sono poi particolarmente contento che nella squadra ci sia il giusto “mix” di alcune persone cresciute in paese e altre che hanno scelto di vivere qui, perché la straordinarietà della nostra comunità è data anche dalla sua ricchezza dei rapporti che qui si instaurano tra le persone che hanno a cuore Calci.”

Lista Centrosinistra per Calci

Valentina Ricotta. Vicesindaca e vicepresidente della società della salute. Da sempre impegnata per e nella comunità di Calci, con

spirito di servizio e passione per il bene comune



Sandro Bernardini Consigliere comunale, impiegato in una azienda del settore informatico, impegnato culturalmente sul territorio

tra Nicosia, la parrocchia e la comunità calcesana

Barbara Bianchini Consigliera comunale, dirigente infermieristica AOUP in pensione. Impegnata nel sociale e nello sviluppo attività e

interessi giovanili

Luca Fanucci Consulente Finanziario con la passione per il nostro

Monte, l’Acqua la Caccia e la Pesca

Antonella Labruzzo Casalinga,impegnata nellassociazionismo culturale e sociale e nella realizzazione di eventi di aggregazione e

condivisione con la comunità di Calci

Diego Forconi Responsabile logistico. Attivo nel sociale, nella tutela dei diritti dei lavoratori e nello sport. Laureato in cinema e scienze dello

spettacolo. Innamorato del mio paese e dela mia gente.

Maria Chiara Lazzerini Politicamente attiva, Ex consigliera comunale. Impegnata nella protezione civile e antincendio boschivo. Laureata in conservatorio e in scienze dello spettacolo.

Andrea Gambini Imprenditore, con un debole per la storia di Calci, esperto in innovazione tecnologica e attivo nella cura degli animali.

Valentina Marras Consigliera comunale. Architetta, impegnata nell’ associazionismo con un’attenzione per la cura del territorio

e per lambiente. Attiva per i diritti e le politiche di genere.

Fabio Mencarelli Docente universitario tecnologie alimentari all’Università della Tuscia e di Pisa. Sensibile ai temi ambientali e di

biodiversità agricola.

Ilaria Taccola Funzionaria di Gabinetto del Ministero dell’istruzione, awocata, impegnata nei diritti civili, pacifista.

Angelo Mignosa Dirigente esecutivo nel settore privato dell’ informatica e delle telecomunicazioni. Pronto per contribuire al

progresso della nostra comunità.

