Il Centro di simulazione medica dell’Aoup macina numeri da record

Written by admin• 11:52 am• Attualità, Pisa, Salute

PISA – Più di 1600 partecipanti dipendenti Aoup, a cui si aggiungono 572 discenti esterni, per complessivi 166 corsi di formazione in simulazione erogati. Sono i numeri macinati nel 2024 dal Centro di simulazione medica dell’Aoup, accreditato fino a gennaio 2026 quale provider dall’Aha-American heart association, una delle più importanti società mondiali per la prevenzione delle malattie cardiovascolari e dell’ictus.

Per il 2025 i numeri sono in ulteriore crescita visto che nel piano di formazione si prevede di reclutare almeno tremila partecipazioni, con i nuovi percorsi certificati Aha, ossia il corso base e quello avanzato in Rianimazione neonatale (Neonatal resuscitation), oltre al corso avanzato in supporto vitale in caso di ictus (Advanced stroke life support).

L’Azienda ospedaliero-universitaria pisana è un International Training Center ormai dal 2015; l’accreditamento Aha equivale alla ratifica formale di un percorso ormai consolidato che ha visto accrescersi enormemente l’offerta formativa dei corsi di simulazione, declinati su quasi tutte le specialistiche mediche e chirurgiche grazie al supporto del gruppo della Formazione dell’Aoup.

Negli anni, oltre ai corsi accreditati da Aha, sono stati introdotti nuovi percorsi formativi integrati anche di nuove modalità (webinar, corsi fad), estendendo l’offerta, oltreché ai professionisti strutturati, interni e di altre aziende sanitarie, anche agli studenti del terzo anno del Corso di laurea in Infermieristica, agli iscritti all’Ordine dei Medici di Pisa, a dipendenti di aziende private e istituti scolastici che hanno necessità di essere certificati in particolare nelle manovre rianimatorie di base per rispondere agli obblighi di legge previsti per i singoli settori.

Un volume di attività formative tale che, dal dicembre del 2021, l’Aoup ha ottenuto il coordinamento della Rete regionale per la formazione in simulazione, affidato a Marzia Raffaelli (già responsabile della Formazione dell’Unità operativa Politiche e gestione delle risorse umane).

I corsi erogati nel centro di simulazione medica dell’Aoup (di cui è direttrice l’anestesista Alda Mazzei) vanno da quelli di Blsd (supporto di base delle funzioni vitali) per sanitari e per “laici” a quelli di Acls (supporto avanzato di rianimazione cardiovascolare), a quelli di Pals (supporto vitale avanzato pediatrico) a quelli sull’epilessia, le convulsioni, la cannula tracheostomica, l’emogasanalisi, l’arresto dell’emorragia, l’incannulamento, l’elettrocardiogramma e la farmacologia, l’adrenalina e anafilassi, la valutazione e stabilizzazione del paziente pediatrico in situazione di emergenza (Pears), il Crm-Crisis resource management ai quali si aggiungeranno, nel 2025, anche i corsi di addetti di primo soccorso e di gestione del trauma, oltre a quelli in rianimazione neonatale (di cui è referente scientifico il neonatologo Armando Cuttano, direttore del Centro di rianimazione neonatale Nina) e supporto avanzato alle funzioni vitali in caso di ictus, in collaborazione con la Neurologia

