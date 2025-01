Benvenuto alla dottoressa Paola Bendinelli: nuovo servizio di visite cardiologiche per i cittadini

Written by admin• 12:07 pm• Attualità, Calci

CALCI – Giovedì 9 gennaio, il sindaco Massimiliano Ghimenti e la vicesindaca con delega alle politiche sociosanitarie, Valentina Ricotta, hanno visitato il distretto socio-sanitario di via Brogiotti per dare il benvenuto alla dottoressa Paola Bendinelli, specialista in cardiologia ed ecocardiografia, in occasione del suo primo giorno di visite a Calci.

La dottoressa sarà disponibile per le visite ogni giovedì, dalle 8:00 alle 12:00, previa prenotazione tramite Cup. L’amministrazione comunale esprime il proprio ringraziamento all’Ausl Toscana Nord Ovest e alla Società della Salute della Zona Pisana per aver attivato questo nuovo servizio di visite cardiologiche, che da oggi sarà a disposizione dei cittadini della Valgraziosa e delle zone limitrofe.

Last modified: Gennaio 9, 2025