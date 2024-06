Il Centro di preparazione olimpica di Tirrenia sarà la sede delle qualificazioni all’Europeo di Beach Soccer ospitato dall’Italia

Scritto da admin• 8:10 am• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, Sport

PISA – Il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia ospiterà le qualificazioni per la fase finale dell’Europeo di Beach Soccer dal 3 al 7 luglio, evento noto come International Beach Soccer Tirrenia 2024.

Organizzato dalla FIGC, il Comune di Pisa e il CONI, il torneo coinvolgerà 12 squadre nazionali, tra cui 8 della Division A e 4 della Division B, con oltre 1000 persone tra staff e atleti.

La Nazionale italiana, campione in carica, cercherà di difendere il titolo e prepararsi per la Superfinal a settembre ad Alghero. Il torneo include anche una nuova beach arena e sarà trasmesso in diretta su RaiSport.

Last modified: Giugno 20, 2024