Il cavallo, l’uomo e il Parco. In Sala Gronchi presentazione del libro di Maria Lucia Galli

PISA – Una relazione millenaria lega l’umanità al cavallo, un animale che continua ad affascinare con il mistero dei suoi potenti istinti, della sua sensibilità ed eleganza. San Rossore è da secoli un territorio vocato al cavallo, con il suo ippodromo unico in Italia, le scuderie di Barbaricina, gli allevamenti allo stato brado dei Monterufolini e dei TPR curati direttamente dal Parco.



L’ultima settimana della rassegna ViviParco inizia martedì 25 luglio celebrando questo fiero animale con la presentazione del libro ‘Il cavallo e l’uomo. Psicologia, simbolo e mito’ (More than Horse) di Maria Lucia Galli. Alle 18.30 in Sala Gronchi a Cascine Vecchie l’autrice dialogherà con Francesca Petrucci, Maurizio Rosellini responsabile delle rete Final Furlong e Renzo Castelli. Nel suo libro Maria Lucia Galli da una parte, con penna lieve, offre una panoramica delle attuali conoscenze sulle modalità con cui questi animali percepiscono il mondo. Dall’altra parte ci racconta come attraverso i millenni gli uomini abbiano immaginato e rappresentato i cavalli ripercorrendo il vasto repertorio delle leggende di cui sono protagonisti.



ViviParco, possibile grazie ai contributi della Fondazione Pisa e della Regione Toscana, è la rassegna culturale che ruota intorno ai temi dell’ambiente, per ragionare su un nuovo equilibrio tra uomo e natura, in un Parco dove da secoli queste due componenti si influenzano a vicenda.

