I tifosi accompagnano il Pisa negli ultimi due giorni di ritiro a Morgex

Written by admin• 1:32 pm• Pisa SC

MORGEX (AO) – Dopo tanto caldo patito in pianura tanti tifosi nerazzurri nell’ultimo weekend del mese di luglio hanno raggiunto il ritiro dei nerazzurri a Morgex in Val d’Aosta per assistere all’ultima gara amichevole fra il Pisa e la Pro Vercelli.

di Maurizio Ficeli

Presenti i gruppi della Nord, i rappresentanti del Centro Coordinamento di Liana Bandini, dei Pisani in Versilia di Fabione Profeti, dei Pisani al Nord con Frank Fasulo, con mezzi propri, mentre il gruppo San Romano di Sergio Fasano era aggregato al Club Autonomo Nerazzurro di Marco e Sabrina Pavolettoni, che aveva organizzato una gita in pullman di due giorni.

Bella la serata di saluto alla squadra nerazzurra che si è tenuta sabato sera a Courmayeur, dove, in una platea straboccante di tifosi nerazzurri, le autorità locali hanno voluto salutare ed omaggiare la società e la squadra del Pisa per avere scelto la Val d’Aosta per la preparazione del prossimo campionato di Serie A. Tanti i cori a sostegno dei ragazzi e di mister Gilardino, che, al termine dell’evento, si sono resi disponibili verso i tifosi per foto ed autografi.

Il giorno di domenica 27 luglio c’è stata la partita con la Pro Vercelli in una tribuna straboccante di circa 800 tifosi in una gara, a tratti disturbata dalla pioggia. In un altro lato del campo presente circa 60 tifosi della Pro Vercelli. Tutto tranquillo con i nostri tifosi con cui non c’era alcuna rivalità, ma cori contro gli odiati cugini di Novara. Presenti in massa i gruppi della Nord. il Pisa ha fatto suo il match battendo la squadra piemontese per uno a zero, grazie ad un gol di Piccinini.

Last modified: Luglio 28, 2025