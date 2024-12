I Progetti dell’Università di Pisa al Premio Nazionale per l’Innovazione 2024

Written by admin• 11:11 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – I tre progetti dell’Università di Pisa che hanno vinto la Start Cup Toscana 2024 rappresenteranno la regione al Premio Nazionale per l’Innovazione (PNI), la principale competizione italiana per start-up nate dalla ricerca scientifica. Il PNI, che si terrà il 5 e 6 dicembre 2024 all’Università di Roma Tor Vergata, coinvolgerà circa 70 progetti d’impresa suddivisi in quattro categorie: Cleantech & Energy, ICT, Industrial e Life Science/Med-Tech.

I progetti dell’Università di Pisa partecipanti al PNI sono: Cernais, primo classificato nella Start Cup Toscana, una piattaforma basata su AI per scoprire farmaci contro malattie rare; MolBook, secondo classificato, una piattaforma SaaS che ottimizza l’analisi dei dati chimici per le aziende farmaceutiche e chimiche; e Delos AI, terzo classificato, che offre soluzioni di AI per l’analisi automatica dei testi, supportando le PMI nella digitalizzazione. Delos AI e MolBook hanno anche partecipato al Contamination Lab Pisa, un’iniziativa dell’Ateneo per promuovere l’innovazione e lo sviluppo di nuove imprese.

Last modified: Dicembre 4, 2024