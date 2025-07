I cimeli dei campioni dello sport all’asta per sostenere il nuovo progetto terapeutico per gli adolescenti in difficoltà

Written by Antonio Tognoli• 9:56 am• Pisa, Attualità, Sport, Tirrenia, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – I cimeli dei campioni vanno all’asta per una serata all’insegna della solidarietà, in un evento speciale dove la beneficenza si incontra con la musica e lo sport. Si terrà martedì 29 luglio alle 20 presso il Tirrenia Doc Caffè di Tirrenia “Al di là delle Nuvole Teen”, l’appuntamento organizzzato da Irccs Fondazione Stella Maris, in collaborazione con Sib Confcommercio Pisa e con il patrocinio del Comune di Pisa.

L’iniziativa sostiene il nuovo progetto terapeutico pensato per adolescenti in difficoltà, promosso dal team DBT della Fondazione Stella Maris. La serata sarà animata da un’apericena a buffet accompagnata da musica dal vivo, offrendo un momento conviviale e di condivisione all’insegna della solidarietà.

Cuore pulsante della serata sarà l’asta benefica di cimeli sportivi, un’occasione unica per aggiudicarsi pezzi da collezione donati da grandi protagonisti dello sport internazionale. Tra gli oggetti in asta, il corpetto e il fioretto di Salvatore Sanzo utilizzati alle Olimpiadi di Pechino 2008, un cappellino Bmw autografato dall’ex pilota di Formula 1 David Coulthard, e una pallina da tennis firmata dalla leggenda Serena Williams, oltre ai pantaloncini di calciatori come Alexis Saelemaekers, Mario Mandzukic e Gleison Bremer, celebri maglie come quella del Pisa di Vitali Kutuzov, quella della Nazionale di Manuel Locatelli e quella della Lazio di Marco Parolo, le scarpette autografate di Ciro Immobile e i guanti da portiere di John Hart, ex estremo difensore della Nazionale inglese.

“Siamo da sempre attenti e vicini alle realtà del territorio, e la Fondazione Stella Maris rappresenta una vera e propria istituzione per il nostro litorale: un’eccellenza che unisce competenza scientifica e umanità al servizio dei più fragili” afferma il presidente Sib Confcommercio Pisa Fabrizio Fontani “Siamo orgogliosi attraverso Confcommercio per il Sociale di poter dare il nostro contributo a un’iniziativa come questa, che parla di cura, speranza e futuro per tanti ragazzi.”

“Dopo il torneo di biliardino in memoria di Massimo Bernini e Paolo Mancini è un autentico piacere ospitare un altro evento che mette al primo posto la solidarietà” dichiara con entusiasmo il presidente di Confcommercio Tirrenia Virglio Ruglioni. “Il progetto della Fondazione Stella Maris guidato dalla dottoressa Annarita Milone ha un valore umano enorme, e mettere a disposizione il nostro locale per una serata come questa questa ci riempie d’orgoglio. Sono iniziative che dimostrano come anche attraverso momenti di convivialità e leggerezza si possa fare qualcosa di importante per chi ne ha più bisogno”.

I cimeli, messi a disposizione grazie alla collaborazione del Sindacato Italiano Balneari Confcommercio Pisa e Bagno Maddalena e la collezione “Astra”, rappresentano simboli di passione sportiva, ma soprattutto strumenti di speranza: l’intero ricavato dell’asta sarà infatti destinato a sostenere i percorsi terapeutici e psicologici per adolescenti che affrontano situazioni complesse.

Per informazioni e per partecipare all’evento è possibile contattare il numero 347 968 5828.

