I bambini Saharawi ospiti di Pontedera

Scritto da admin• 12:53 pm• Pontedera, Attualità

PONTEDERA – Nella giornata di mercoledì 23 luglio, grazie all’associazione Crescere Insieme, Pontedera ha ospitato una delegazione di bambini e bambine provenienti dal Sahara Occidentale. I piccoli ambasciatori di pace sono stati prima ospiti della piscina e poi sono stati accolti con una cena al Circolo Arci di Pietroconti.

Presenti anche l’assessora regionale Alessandra Nardini e la vicesindaca del Comune di Pontedera Carla Cocilova, che ha sottolineato quanto siano importati momenti come questo per la comunità, “Per ribadire l’importanza della pace e della non violenza, così come l’applicazione degli strumenti del diritto internazionale al fine di tutelare i diritti umani nel mondo“.

Last modified: Luglio 24, 2024