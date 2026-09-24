“Hub Futuro”, a Pisa il confronto su infrastrutture, servizi e industria

Written by Redazione• 9:17 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Il convegno organizzato dalla Cisl di Pisa si terrà venerdì 25 settembre al Polo Tecnologico di Navacchio. Al centro del dibattito innovazione, sviluppo del territorio, pubblica amministrazione e futuro del sistema produttivo.

PISA – Progettare le infrastrutture, guidare i servizi, evolvere l’industria. È questo il filo conduttore di “HUB FUTURO”, il convegno organizzato dalla Cisl di Pisa, in programma venerdì 25 settembre alle ore 10 al Polo Tecnologico di Navacchio, in via Mario Giuntini 63.

Un appuntamento pensato per mettere a confronto rappresentanti del mondo sindacale, istituzioni, ricerca, università e imprese sui grandi cambiamenti che stanno interessando il territorio e sul ruolo che innovazione e nuove tecnologie possono giocare nello sviluppo economico e sociale.

Ad aprire i lavori sarà Giorgia Bum­ma, segretaria generale Ust Cisl Pisa, che introdurrà i temi della giornata. A seguire interverranno Katiuscia Biliotti, segretaria della Usr Cisl Toscana; Giuseppe Turchetti, pro rettore della Scuola Superiore Sant’Anna; Domenico Laforenza, ricercatore emerito del CNR e copresidente dell’Osservatorio sull’AI nelle pubbliche amministrazioni; Luigi Pino, vicepresidente di Confapi Nazionale; Andrea Madonna, presidente dell’Unione Industriali di Pisa; e Paolo Alderigi, responsabile innovazione del Polo Tecnologico di Navacchio.

Il confronto toccherà dunque prospettive diverse ma strettamente connesse: dalla trasformazione digitale all’intelligenza artificiale, dalla competitività delle imprese alla ricerca, passando per il ruolo dei servizi pubblici e delle infrastrutture come elementi strategici per accompagnare la crescita del territorio.

Particolare attenzione sarà dedicata al rapporto tra innovazione e lavoro, in una fase nella quale la trasformazione tecnologica sta modificando processi produttivi, competenze professionali e organizzazione dei servizi. Il confronto tra sindacato, imprese, ricerca e istituzioni rappresenterà l’occasione per affrontare questi cambiamenti da più punti di vista e interrogarsi sulle condizioni necessarie affinché l’innovazione possa tradursi in sviluppo e nuove opportunità.

Ai lavori interverrà anche Alberto Lenzi, assessore della Regione Toscana, mentre le conclusioni saranno affidate ad Andrea Cuccello, segretario nazionale Cisl. A moderare l’incontro sarà la giornalista di 50 Canale Simona Giuntini.

Last modified: Settembre 24, 2026