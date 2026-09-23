Incidente alla rotatoria di Ponsacco: auto si ribalta dopo lo scontro con un camion

Written by Redazione• 7:36 pm• Pisa, Attualità, Cronaca, Cronaca, Ponsacco

PONSACCO – Incidente stradale nel tardo pomeriggio di mercoledì 23 settembre alla rotatoria d’ingresso di Ponsacco, sulla S.G.C. FI-PI-LI. L’allarme è scattato intorno alle 17.30, quando una squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta a seguito di uno scontro che ha coinvolto un camion e un’autovettura.

Per cause ancora in corso di accertamento, i due mezzi si sono scontrati e, nell’impatto, l’autovettura si è ribaltata sulla sede stradale.

I Vigili del Fuoco hanno operato in collaborazione con il personale sanitario del 118, prestando assistenza nelle operazioni di soccorso e provvedendo successivamente alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e dell’area dell’incidente.

Il conducente dell’autovettura è stato preso in carico dai sanitari e trasportato all’ospedale Felice Lotti di Pontedera per gli accertamenti del caso.

Sul posto sono intervenute anche le Forze dell’Ordine, impegnate nei rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Le cause e la dinamica dello scontro sono attualmente in fase di accertamento.

Last modified: Settembre 23, 2026