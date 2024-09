Guido Pagliuca: “Pisa squadra forte, sarà una gara difficile”

Scritto da admin• 2:54 pm• Pisa SC

PISA – Alla vigilia della gara fra Juve Stabia e Pisa in programma alla stadio “Menti “di Castellammare, ha parlato in conferenza stampa il mister delle “vespe “campane Guido Pagliuca, toscano di Cecina e per molti anni tecnico della Lucchese. Queste la sue parole che abbiamo estrapolato dal portale “www.cronachedellacampania. it”.

di Maurizio Ficeli

La gara persa a Modena: “Non è stata giocata secondo i nostri standard,quindi dobbiamo capire che una delle nostre armi principali è la tenacia e la voglia di aggredire l’avversario”.

Sul Pisa: “È una squadra forte, sarà una gara difficile, ma di squadre forti ne incontreremo tante e tutto dipenderà dall’atteggiamento che terremo in campo. Dobbiamo essere più veloci nel gioco, più precisi sotto porta e sfruttare meglio le palle inattive”.

Una critica a sé stesso: “Devo essere il primo a dare l’esempio. Possiamo far meglio e dobbiamo far meglio”.

La foto di Guido Pagliuca (foto tratta da www.cronachedellacampania. it”)

