Accolta a Pisa l’ambulanza mitragliata in Ucraina

PISA – Ha fatto tappa a Pisa e ci rimarrà fino a domani domenica 29 settembre in piazza Vittorio Emanuele II, l’ambulanza mitragliata nella regione ucraina di Kharkiv, che è diventata un’icona degli orrori della guerra che si sta consumando in Ucraina.

Sabato 28 settembre il Sindaco di Pisa Michele Conti ha partecipato all’incontro per l’accoglienza dell’ambulanza organizzato dalla comunità ucraina pisana, che si riunisce nella chiesa di San Pietro in Vincoli, insieme con l’unità pastorale di San Marco alle Cappelle e San Martino in Kinzica, con la collaborazione dell’associazione culturale «Liberi Oltre» e il patrocinio del Comune di Pisa.

“Accogliere a Pisa l’ambulanza che è diventata un’icona dell’atrocità della guerra in Ucraina – ha dichiarato il sindaco Michele Conti – è un gesto simbolico: è un’immagine che parla da sola e ci restituisce concretamente il messaggio di atrocità che ogni guerra porta con sé e di cui ogni giorno purtroppo conosciamo le conseguenze nei due drammatici conflitti che continuano a divampare vicino a noi.”

L’ambulanza sta facendo il giro d’Italia. Partita da Piacenza lo scorso 29 aprile, in questi giorni è a Pisa. Itinerari e soste organizzati dall’organizzazione no-profit Ukraine con lo scopo di raccogliere donazioni per l’acquisto di 112 nuovi mezzi di soccorso per l’Ucraina. Fino ad oggi sono state già acquistate e inviate a destinazione ben 72 ambulanze. Per tre mesi il villaggio di Staryi Saltiv – nella regione ucraina di Kharkiv – è rimasto sotto l’assedio dei russi. Qui i medici, minacciati dai continui attacchi dell’artiglieria, hanno continuato a salvare le persone ogni giorno, rischiando la propria vita. A settembre del 2022 gli operatori sanitari sono stati chiamati in una zona residenziale, dove una persona ferita giaceva in un seminterrato: gli hanno prestato aiuto, ma non hanno avuto il tempo di portarlo in salvo, perché l’ambulanza era stata resa inutilizzabile da una esplosione.

Per contribuire all’acquisto di un’autoambulanza in Ucraina sarà possibile versare un’offerta sul conto corrente della parrocchia di San Marco alle cappelle (codice Iban IT98K0503414022000000000943) indicando nella causale «Per autoambulanza Ucraina».

