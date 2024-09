Petrucci (FDI): “Quella del Santa Chiara rappresenta la partita urbanistica più importante della Toscana e una delle più importanti d’Italia”

Scritto da admin• 2:40 pm• Attualità, Pisa, Politica

PISA – Con l’avanzamento dei lavori a conclusione dei quali l’attuale residua struttura ospedaliera del Santa Chiara verrà trasferita presso il “Nuovo Santa Chiara” adiacente all’Ospedale di Cisanello, si fa sempre più attuale la discussione relativa alla destinazione della relativa area ed il cui progetto, come più volte ribadito dal Sindaco di Pisa Michele Conti, è indirizzato verso la costruzione di un Centro Congressuale a sostituzione del Palazzo dei Congressi da anni oramai inutilizzato.

di Giovanni Manenti

Sull’argomento, ed in risposta a chi ha espresso perplessità e dissenso in ordine a tale soluzione, è intervenuto Fratelli d’Italia attraverso una Conferenza Stampa indetta sabato mattina 28 settembre alla presenza dei rispettivi Consigliere Regionale e Coordinatore cittadino Diego Petrucci e del Capogruppo in Consiglio Comunale Maurizio Nerini. al fine di confermare il loro punto di vista in merito.

In particolare, il Consigliere Regionale Diego Petrucci ha tenuto a sottolineare: “Quella del Santa Chiara rappresenta la partita urbanistica più importante della Toscana e una delle più importanti d’Italia, così che noi crediamo che possa essere una enorme opportunità per Pisa, ma può divenire altrettanto un grande problema se dentro al Santa Chiara non vi sarà un ruolo fondamentale anche del Pubblico, convinti come siamo che l’area del Santa Chiara e Pisa possano divenire la Capitale Europea dei Congressi, con una parte destinata a congressistica ed a zona fieristica in modo da coniugare queste attività in uno spazio prospiciente Piazza dei Miracoli, ragion per cui chi pone dei dubbi in base ai servizi ed ai trasporti significa non conoscere la città, visto che la Stazione Ferroviaria di Pisa San Rossore – che grazie alle intuizioni della Giunta Conti e di Fratelli d’Italia cambierà nome in Pisa Piazza dei Miracoli – si trova a soli 400 metri di distanza e da lì noi proponiamo un camminamento protetto con i tapis roulant e le scali mobili che portino direttamente dentro l’area del Santa Chiara. Altrettanto vicino“, prosegue Petrucci, “è il Parcheggio scambiatore di via Pietrasantina, distante 800 metri, così che mi sento in dovere di chiedere a chi è contrario se sia mai stato alla Fiera di Rho, a Milano che è la più importante d’Italia, dove si scende alla Stazione Ferroviaria dedicata all’evento che si trova ad un chilometro e mezzo/due chilometri dai padiglioni tutti con percorsi dedicati e coperti, ragion per cui non vedo perché noi non si possa fare altrettanto in modo che Santa Chiara possa diventare la Capitale Europea dei Congressi in una città che dispone di un Aeroporto internazionale, con tre Università e tanti altri Centri di eccellenza, permettendomi altresì di ringraziare Maurizio Nerini che nella precedente consiliatura, nella sua veste di Presidente della Commissione Urbanistica, ha inserito quella previsione nel Piano Strutturale pisano“.

“Non dobbiamo poi dimenticare“, conclude Petrucci, “il progetto legato alla costruzione della tramvia che il Comune sta portando avanti e che prevede una linea dedicata che dalla Stazione Centrale porterà a Piazza dei Miracoli, a rappresentare un’ulteriore struttura al servizio di quella progettualità ed anche su questo punto a chi sostiene che la Tramvia ha da venire, noi rispondiamo che la Stazione Ferroviaria già esiste così che si può raggiungere l’area in questione in Aeroporto da tutto il Mondo ed attraverso la linea ferrata entrare dentro l’area congressistica e fieristica del Santa Chiara, così come a supporto del progetto può essere usato il già citato Parcheggio scambiatore di via Pietrasantina“.

Last modified: Settembre 28, 2024