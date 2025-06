Un girotondo per abbracciare il patrimonio UNESCO: oltre 250 bambini in piazza dei Miracoli per celebrare la conclusione del progetto “PISA Patrimonio e Umanità”

Written by admin• 3:48 pm• Attualità, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA- Un grande girotondo sul prato di piazza dei Miracoli ha simbolicamente abbracciato il cuore culturale e spirituale della città. Sono stati oltre 250 i bambini delle scuole primarie di Pisa che, nella giornata di oggi, hanno preso parte all’evento conclusivo del progetto “PISA Patrimonio e Umanità”, promosso dal Comune di Pisa in collaborazione con l’Opera della Primaziale.

L’iniziativa rappresenta il momento finale di un percorso educativo che ha coinvolto 20 classi e più di 400 alunni delle scuole primarie cittadine, con l’obiettivo di far conoscere da vicino la storia e il valore della Piazza del Duomo, sito riconosciuto patrimonio dell’umanità UNESCO dal 1987. Il progetto ha incluso anche una formazione dedicata agli insegnanti, con oltre 100 docenti coinvolti.

«Abbiamo voluto che i bambini potessero vivere un’esperienza estetica autentica, toccando con mano la bellezza della Piazza – ha spiegato l’assessore al turismo Paolo Pesciatini –. L’iniziativa rientra in un progetto più ampio di promozione del patrimonio e intende trasmettere ai più giovani i valori della Costituzione legati alla tutela dell’arte, della cultura e del paesaggio. Alla fine del percorso, ciascun alunno ha ricevuto una guida illustrata sulla storia della città e un attestato simbolico di Ambasciatore di Bellezza del sito UNESCO».

L’assessore alle politiche educative Riccardo Buscemi ha sottolineato l’importanza di coinvolgere le nuove generazioni nella conoscenza e nella trasmissione del patrimonio culturale: «Abbiamo chiesto ai bambini di essere portavoce di quanto appreso, diventando testimoni del valore della nostra Piazza. Il loro abbraccio collettivo al Battistero è un gesto potente, che incarna il legame tra passato e futuro».

Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente dell’Opera della Primaziale, Andrea Maestrelli: «È emozionante vedere i più piccoli dare nuova vita a questi luoghi. Il “Girotondo dei Miracoli” è un’esperienza educativa e simbolica che fonde movimento, gioco e conoscenza, rendendo vivi e partecipati spazi carichi di storia e spiritualità».

Il progetto si inserisce nel programma ministeriale “Supporto all’engagement della comunità e degli operatori: la formazione al patrimonio mondiale”, finanziato dal Ministero della Cultura. Tra le azioni previste: giornate formative per operatori turistici, visite guidate gratuite per la cittadinanza (oltre 100 tra il 2024 e il 2025), la realizzazione di una guida illustrata per bambini e famiglie, e un convegno dedicato al tema del patrimonio UNESCO.

L’iniziativa punta a rafforzare il senso di appartenenza e a promuovere una cultura diffusa della tutela, valorizzazione e trasmissione del patrimonio storico e artistico di Pisa, partendo proprio dalle nuove generazioni.

