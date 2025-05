Grazie Pisa, il sogno ora è diventato realtà

Written by admin• 5:24 pm• Pisa SC

PISA – Trasferta numerosa quella dei tifosi nerazzurri al San Nicola di Bari, dove in circa 1300 erano presenti per dare sostegno alla squadra di mister Inzaghi alla conquista dell’ultimo tassello per la promozione matematica in serie A.

di Maurizio Ficeli

Tanti i supporters partiti dalla città della Torre Pendente che hanno raggiunto il capoluogo pugliese in aereo con qualche giorno di anticipo, od in pullman come il Centro Coordinamento di Liana Bandini che aveva organizzato una gita di tre giorni oppure come il Club Autonomo di Marco e Sabrina Pavolettoni i cui componenti sono partiti in pulmino alle 3 di domenica notte. Tanti i gruppi, da quello di Ponsacco, di San Romano guidato da Sergio Fasano, dei Pisani a Roma con Chicca Gheri e Francesco Grandi e dei Pisani al Nord capeggiati da Frank Fasulo, il “Popolone” ed il “Fez”.

Presenti anche i gruppi della Nord,in quanto la trasferta non presentava restrizioni, i quali hanno colorato di striscioni e bandieroni il settore ospiti del “San Nicola”. Mentre la curva barese contestava i propri giocatori con l’epiteto di “indegni” oltre ad invitare De Laurentis ad andarsene, per poi abbandonare la loro curva e si sentiva solo il tifo ospite. . Inizia la rumba del tifo nerazzurro “Siamo qui perché devi vincere”. Spettacolare la coreografia nerazzurra con bandiere nerazzurre e rossocrociate” Forza Nerazzurri ole”.

Purtroppo al 9′ Il Pisa va sotto di un gol da parte dell’ex Bonfanti, ma il tifo nerazzurro non cessa ed anzi si rafforza “e forza Pisa Vinci per gli ultras” seguito da “È quando il Pisa segnerà, tutto lo stadio esploderà in un boato che farà tremar la terra e il mar!!”. I nerazzurri cercano di conquistare il risultato di parità e i gruppi della Nord continuano il sostegno “Canto perché tu sei l’amore più grande che c’è, combatterò e lotterò, da ora è sempre al tuo fianco saro’!!”. Finisce il primo tempo con i nerazzurri sotto di un gol, sostenuti ed appluditi dai propri tifosi. Iniziano i secondi 45′ con il sostegno Ancora più incessante dei tifosi nerazzurri, mentre gli ultras baresi sono fuori dallo stadio a contestare ed esplodere petardi. La gara va avanti ma il Pisa non riesce a raddrizzarla, ma la conquista della promozione è matematica, anche per la sconfitta dello Spezia a Reggio Emilia. Ed i tifosi nerazzurri cantano pregustando la festa. È serie A, dopo 34 anni ed al San Nicola si scatena la festa, così come in città ed andrà avanti fino a notte fonda. Grazie Pisa, il sogno ora è davvero realtà.

