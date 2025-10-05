Grande tifo nerazzurro al “Renato Dall’Ara” malgrado una sconfitta pesante!!

Written by admin• 10:51 pm• Pisa SC

BOLOGNA – Grande presenza di tifosi nerazzurri nella trasferta in terra emiliana. L’assenza di restrizioni e la relativa vicinanza con il capoluogo emiliano, oltre all’orario festivo hanno permesso un ampia partecipazione da parte del popolo nerazzurro.

di Maurizio Ficeli

Tante le macchine private al seguito, con i gruppi della curva nord in primis, oltre ai pulman dei Club, dai due del Club Autonomo di Marco e Sabrina Pavolettoni, a quelli del Centro Coordinamento di Liana Bandini, del Kinzica Group di Claudia Gambini e della Gradinata di Alessio Pellegrini che sono partite di buon ora per raggiungere il capoluogo emiliano.

Pisani che hanno occupato le vie adiacenti lo stadio oltre al settore ospiti, colorandolo di nerazzurro e rossocrociato dando veramente uno spettacolo di tifo.Schermaglie verbali fra le due tifoserie, iniziate e continuate da parte bolognese, anche se fra due tifoserie anti-viola. Inizia la gara e con essa la rumba del tifo nerazzurro “Forza Pisa vinci per gli ultras “. La gara resta incanalata sul pari ma il tifo nerazzurro va avanti “Nerazzurri ole”, ma al 24’il Bologna passa in vantaggio con Cambiaghi e per i nerazzurri la strada si fa subito in salita, ma il tifo non molla “Non ti arrendere mai,lotta e vinci per noi!”. Touré viene espulso per un fallo dal limite su un avversario. Punizione per il Bologna che raddoppia con Moro al 37′ e con Orsolini due minuti dopo. Ma il sostegno incondizionato dei tifosi nerazzurri continua “Pisa nerazzurro del mio cuore “anche se la situazione ormai è davvero difficile. Inizia la ripresa ed i bolognesi espongono uno striscione contro il genocidio, mentre da parte pisana si risponde con il coro “Contro ogni repressione “.Lo sventolio di bandieroni nel settore pisano continua e con esso i cori “Forza nerazzurri canterò, sempre al tuo fianco resterò, canto ,non mi stanco,Forza grande Pisa facci un gol”, ma nel frattempo al 52′ il Bologna fa quaterna con Odgaard. Dobbiamo comunque non arrenderci, e lottare fino alla fine, come fanno sempre i tifosi nerazzurri.

Last modified: Ottobre 5, 2025