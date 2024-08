Grande tifo dei tifosi nerazzurri al “Tombolato”: è solo pari, ma la serie positiva continua

Scritto da admin• 10:43 pm• Pisa SC

CITTADELLA – Grande seguito dei tifosi nerazzurri in quel di Cittadella. Nonostante il giorno feriale e la trasferta di 321 km con una percorrenza di 3 ore e 42 minuti sono stati molti i tifosi al seguito della squadra di Inzaghi.

di Maurizio Ficeli

Oltre ai classici pullman del Centro coordinamento di Liana Bandini, del Club Autonomo di Marco e Sabrina Pavolettoni, del Kinzica Group di Claudia Gambini e Chiara Frassi, molte erano le auto private al seguito. Del resto il successo con il Palermo ha creato un notevole entusiasmo. Entusiasmo che si è visto e sentito sugli spalti del Tombolato, dove i tifosi giunti dalla città della Torre Pendente con i gruppi della Nord hanno creato un bel colpo d’occhio, con cori continui, striscioni e bandieroni nerazzurri al vento. Grande rispetto nei confronti della tifoseria di casa ed applausi alla mascotte del Cittadella che è andata a salutare i tifosi nerazzurri. Un minuto di raccoglimento per ricordare la scomparsa di Sven Goran Eriksson. 450 in tutto i pisani su 3685 spettatori totali, cosa non da poco, visto il giorno lavorativo, e la santabarbara del tifo pisano esplode all’8′ quando Arena insacca in rete il gol dell’uno a zero, portando il Pisa in vantaggio. “Forza Pisa dai, noi non ti lasceremo mai”seguito da” Forza nerazzurri canterò, sempre al tuo fianco io sarò, canto, non mi stanco, forza grande Pisa facci un gol “. Segue un rullio ritmato di tamburi al grido” FORZA PISA! “. Pisa che mantiene il vantaggio di tifosi aumentano i decibel del sostegno” Nerazzurro è il colore che portiamo dentro al cuore”. Purtroppo al 24’il Cittadella pareggia con Vita, ma non per questo il tifo verso il team di Inzaghi si attenua, anzi “Ale ohoh, non ti arrendere mai, siamo sempre con te e mai ti lascerò”, seguito da un “Forza Pisa lotta da ultras”. Termina in parità il primo tempo con i tifosi che accompagnano la squadra negli spogliatoi. Inizia la ripresa e con essa proseguono i cori “È quando il Pisa segnerà, tutto lo stadio esploderà, con un boato che farà tremare la terra e il mar, ohohoh”,seguito da “Lo grido con la voce, lo canto con il cuore, perché il Pisa è la mia vita, nerazzurro è il mio color”.I cori sono incessanti fino alla fine, ma il risultato non si schioda dal pareggio. Al termine, applausi alla squadra. Ed ora sotto con la Reggiana alla conquista della vittoria.

Last modified: Agosto 27, 2024