Maltempo. Molti gli interventi dei Vigili del Fuoco in città ed in Provincia

PISA – Il Maltempo ha colpito anche Pisa e la sua provincia nella giornata di mercoledì 27 agosto. Alcune squadre dei Vigili del Fuoco di Pisa stanno intervenendo dal primo pomeriggio di oggi per pioggia intensa e forti raffiche di vento che hanno colpito la nostra provincia.

I Vigili del Fuoco sono stati impegnati in 13 interventi di alberi/rami caduti, un soccorso a persone rimaste bloccate in zona Via Pietrasantina per la caduta di un albero in una strada di campagna, un dissesto statico e due incendi sterpaglie dovuti a fulmini.

