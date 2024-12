Grande successo per la Giornata Sociale del Moto Club Pellicorse: molti i premi assegnati

Written by admin• 6:43 pm• Pisa, San Miniato, Sport, Sport

SAN MINIATO – Lo scorso sabato, nei locali del centro sportivo Santa Barbara di Ponte a Egola (San Miniato), si è rinnovato l’appuntamento con la tradizionale Giornata Sociale del Moto Club Pellicorse.

L’evento, organizzato con passione dal presidente Giorgio Sardi e il suo impareggiabile staff, ha segnato la chiusura ufficiale della stagione sportiva 2024, aprendo allo stesso tempo una finestra sulle sfide e le emozioni che ci attendono nel 2025.

Un omaggio ai protagonisti della serata. La serata è stata arricchita dalle premiazioni dei piloti che hanno portato in alto il nome del Moto Club durante l’anno. Sulla pedana, giovani promesse e veterani del motocross hanno ricevuto riconoscimenti per il loro impegno, il talento e i risultati raggiunti, applauditi da un caloroso collettivo di affiliati, di familiari, amici e appassionati.

Le parole del Presidente Giorgio Sardi. Il Presidente Giorgio Sardi ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento a tutti i presenti: “Voglio ringraziare ogni pilota, ogni famiglia e ogni membro del nostro Moto Club per l’impegno, la passione e lo spirito di appartenenza che avete dimostrato quest’anno. Siamo una squadra, una grande famiglia che condivide la stessa passione per le due ruote. Il 2024 ci ha regalato sfide, soddisfazioni e momenti indimenticabili come l’organizzazione di eventi di prestigio, e sono certo che il 2025 sarà altrettanto entusiasmante. A nome del direttivo, vi assicuro che continueremo a lavorare con determinazione per offrirvi opportunità di crescita, supporto e nuove avventure.

Grazie di cuore, e prepariamoci a scrivere insieme un nuovo capitolo della nostra storia!”

Le parole di Sardi, accolte da un caloroso applauso, hanno espresso l’essenza dello spirito del Moto Club Pellicorse: una comunità unita, sempre pronta ad ascoltare, a migliorare e guardare avanti con entusiasmo.

Uno sguardo verso la nuova stagione. Anche se il calendario ufficiale delle competizioni 2025 non è ancora stato diramato da Federmoto nazionale e regionale, l’entusiasmo per il futuro era palpabile. “Il 2025 sarà un anno pieno di sfide e opportunità” – ha dichiarato Sardi. “Siamo pronti a sostenere i nostri piloti e a consolidare il nostro ruolo come punto di riferimento per il motocross internazionale, nazionale e regionale.”

Un momento di festa e comunità. La serata non è stata solo un’occasione per celebrare i successi sportivi, ma anche per rafforzare lo spirito di squadra che contraddistingue il Moto Club Pellicorse. Un ricco buffet, allestito con cura, ha fatto da cornice a un momento di convivialità e amicizia, dove piloti, accompagnatori e sostenitori hanno potuto condividere storie, risate e progetti per il futuro. Non sono mancati i ringraziamenti, rivolti a chi si è adoperato a sostenere le attività del sodalizio sanminiatese, in particolar modo agli sponsor: Ariacompress Service, Centralkimica S.r.l., Conceria Cilp S.r.l., Consorzio Conciatori Ponte a Egola, Ironing 2 Sas, Morellino S.r.l., Rofi Giuseppe Rappresentanze, Motosport Zingoni, Vesta Corporation Spa, Ufo Plast Italy S.r.l., Croce Rossa Italiana delegazione di Ponte a Egola, Vab Vigilanza Antincendi Boschivi Delegazione di San Miniato, e il dr. di gara Paolo Leone.

Questi i piloti premiati in occasione della festa sociale: Chiara Rinaldi (4a Cat. Femminile), Furio Bandini (2° Cat. MX2 Expert), Marco Pioli (6° Cat MX2 Expert), Filippo Morelli (15° Cat MX2 Expert), Teo Bigozzi (19° Cat MX2 Expert), Gabriele Barbieri (7° Cat. MX2 Fast), Matteo Colangelo (5° Cat. MX1 Fast), Alessandro Pieroni (3° Cat. MX2 Veteran), Andrea Coturri (4° Cat. MX2 Veteran), Federico Casini (Cat. MX2 Veteran), Paolo Grossi (2° Cat. MX1 Master), Alberto Casaglia (1° Cat. MX1 Superveteran), Andrea Giachetti (5° Cat. MX1 Superveteran), Luca Bittarelli (5° Cat. MX1 Veteran), Tommaso Scordo (7° Cat. MX1 Veteran), Fabrizio Morotti (10° Cat. MX2 Rider), Alessio Redditi (16° Cat. MX2 Rider), Francesco Isolani (3° MX2 Challenge), Matteo Palavisini (4° MX2 Challenge), Marco Pastacaldi (19° MX2 Challenge), Emanuele Di Ricco (27° MX2 Challenge), Samuele Mecchi (1° Cat. 125 Junior), Francesco Bartalucci (10° Cat. 125 Junior), Giulio Giannozzi (11° Cat. 125 Junior), Sebastian Tamagnini (14° Cat. 125 Junior), Cosimo Bimbi (16° Cat. 125 Junior), Gabriele Pardi (23° Cat. 125 Junior), Cosimo Bellocci (2° Cat. 125 Senior), Gabriele Barbieri (9° Cat. 125 Senior), Lorenzo Montagni (1° Cat. 85 Junior), Lapo Lena (12° Cat. 85 Junior), Mattia Riva Neri (6° Cat. 85 Senior), Matteo Affatigato (10° ° Cat. 85 Senior), Cosimo Santi (3° Cat. 65 Cadetti), Giovanna Corrado (12° Cat. 65 Cadetti).





Con l’entusiasmo e l’energia che da sempre contraddistinguono il Moto Club Pellicorse, il 2025 si preannuncia ricco di emozioni, gare e grandi soddisfazioni. Restate sintonizzati: il meglio deve ancora venire!

Last modified: Dicembre 2, 2024