Il derby va all’Atlante Grosseto: Futsal Pontedera sconfitto 1-3 al PalaPonticelli

PONTEDERA – Il derby tra Futsal Pontedera e Atlante Grosseto sorride agli ospiti, che si impongono per 1-3 al PalaPonticelli di Santa Maria a Monte. Nonostante l’impegno, i ragazzi di mister Sardelli non sono riusciti a ottenere il terzo risultato utile consecutivo, dopo il pareggio con il Real Fabrica di Roma e la vittoria contro il Kappabi Potenza Picena.

Le prime fasi di gioco sono caratterizzate da un lungo studio reciproco, con entrambe le squadre che si controllano a vicenda e i portieri praticamente spettatori per diversi minuti. Come spesso accade in questi match equilibrati, è un episodio a sbloccare il risultato: l’Atlante Grosseto guadagna una punizione da buona posizione e Toni Jodas, con un destro preciso sotto l’incrocio, porta i maremmani in vantaggio.

Il Futsal Pontedera reagisce prontamente e va vicino al pareggio grazie a capitan Mangione, il cui tiro viene fermato per ben due volte da Maldonado sulla linea di porta, con il portiere Tamberi già battuto.

Nella ripresa, l’Atlante Grosseto allunga con altre due reti, entrambe firmate da Jodas, vero protagonista della serata. Con il punteggio sul 0-3 e ancora 15 minuti da giocare, i bianconeri optano per il portiere di movimento. Ma la sfortuna si abbatte sui padroni di casa: un colpo di testa di Storti colpisce in pieno l’incrocio dei pali. Poco dopo, però, Montorzi segna un gran gol, accorciando le distanze per il Pontedera.

Nonostante i tentativi di rimonta, gli sforzi dei padroni di casa non portano al pareggio e, al fischio finale, sono gli ospiti a conquistare i tre punti.

