Grande successo per la conferenza “Ai e Tecnologia” alle Officine Garibaldi

Scritto da admin

PISA – Grande successo per il secondo appuntamento con le conferenze organizzate dal portale web Pisanews in collaborazione con l’agenzia di marketing e comunicazione Brave Solution. Alle Officine Garibaldi di Pisa è stata la volta di “Ai e tecnologia”.

di Antonio Tognoli

L’evento, che ha visto intervenire illustri relatori tra cui Federico Calzolari, Chief Information Security Officer & Direttore del Centro High Performance Computing della Scuola Normale Superiore il quale ha parlato di sicurezza informatica e gli eventuali rischi tenendo a precisare: “La sicurezza informatrica è un qualche cosa che è sottovalutato, serve investire in termini monetari sul personale. E’ una grande scommessa, ma serve il coraggio di farlo perchè l’intezione da parte di chi vuol fregarci sul web è chiara ed investendo in maniera massiccia potremmo sventare parecchie intrusioni. E’ una guerra tra guardia e ladri. Chi difende come me e chi attacca. Chi attacca è dotato di qualche zero in più, questo è il vero problema“.



Alla conferenza è intervenuto Riccardo Guidotti, Assistant Professor presso Università di Pisa, laureato con lode in Informatica presso la nostra Università spiegando qual’è lo stato attuale dei dati: “Stiamo veramente capendo quanto siano importanti i dati per studiare l’essere umano e creare strumenti informatici per simulare che cosa fa un essere umano. Bisogna più che altro capire come estrapolarli e come servirsene in rapporto a quello che vogliamo fare. Ad oggi sta diventando imprescindibile l’immagazzinamento dei dati. Come Europa siamo avanti rispetto agli altri paesi del mondo dove l’utente finale può anche attingere ai dati senza chiederne il permesso“.

Lorenzo Cominelli, del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione: ha parlato di ABEL e FACE, i robot umanoidi, capaci di dimostrare empatia: “L’idea di Abel è partita dal Centro Piaggio dal Prof. De Rossi, portato avanti da molte persone che hanno collaborato. E’ un pezzo unico, fatto con la meccatronica, usando tutti gli ambiti della Terapia medica. Esistono casi di terapia che si stanno già facendo con i robot. Ci saranno ancora dei progressi in futuro, non possiamo dargli al momento un valore monetario. Usiamo molti sistemi basati sui dati, tramite delle regole, di come avere un controllo su questo robot. Siamo ad un buon punto e molto avanti rispetto ad altri centri di ricerca sparsi in tutta Italia e allo stesso tempo molte collaborazioni per migliorarlo nel tempo. Allo studio ci sono ancora molte cose che ovviamente miglioreranno la sicurezza e l’efficacia del robot“.





Ha moderato la conferenza Stefano Bini.

Alla conferenza ha partecipato una delegazione di studenti dell’Antonio Pesenti di Cascina accompagnati dal Prof. Cristiano Forti, oltrechè alcuni docenti a cui è stato consegnato un attestato di partecipazione all’evento.

Dopo la conferenza presso la splendida Villa I Girasoli a Metato, si è tenuta la cena di gala, il cui ricavato sarà devoluto all’Associazione “Eppur Si Muove”, nata per volontà di un sodalizio tra la neuropsichiatra infantile Dott. ssa Stefania Bargagna della Stella Maris. Partners dell’evento targato Pisanews sono TigiTal, Brave Solutions, Studio IUS, Kiwanis, Rotary e AEREC.

Last modified: Maggio 26, 2023