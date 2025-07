Circoli culturali e ricreativi, l’assessora Spinelli: “Riconoscere il loro valore sociale, non sono attività commerciali”

Written by admin• 3:37 pm• Pisa, Politica

PISA- Un appello a riconoscere il ruolo sociale e non lucrativo dei circoli culturali e ricreativi arriva dall’assessora regionale alle politiche sociali Serena Spinelli, intervenuta in merito alla vicenda dei controlli fiscali avvenuti in diversi circoli del Valdarno, sollevata dal portavoce del Forum del Terzo Settore Gianluca Mengozzi e da rappresentanti di numerose associazioni locali.

“Come assessorato – spiega Spinelli – stiamo seguendo con attenzione quanto sta accadendo nel Valdarno, dove alcuni circoli ricreativi e culturali sono stati sottoposti a verifiche fiscali che, in alcuni casi, hanno portato a rilievi e sanzioni. Pur nel pieno rispetto del lavoro della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Entrate, è fondamentale ricordare che i circoli non sono semplici esercizi commerciali, ma realtà che da decenni svolgono un ruolo essenziale per la vita sociale, culturale e aggregativa delle comunità. In molti contesti, soprattutto nei piccoli centri, rappresentano spesso l’unico spazio di incontro, socialità e partecipazione attiva”.

L’assessora sottolinea la necessità di considerare la specificità di queste strutture. “È importante – prosegue – tenere conto della loro natura non lucrativa e del valore sociale che incarnano. I circoli fanno parte integrante del nostro tessuto comunitario e rappresentano una risorsa preziosa per la coesione sociale”.

La Regione Toscana continuerà a monitorare l’evoluzione della situazione, ribadendo l’importanza di conciliare il rispetto della legalità con il sostegno a esperienze associative che da sempre rappresentano un presidio di partecipazione e inclusione nei territori.

FOTO TRATTA DA https://www.toscana-notizie.it/

