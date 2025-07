Grande successo per il Concerto La Niña alla Certosa di Calci

Written by admin• 1:14 pm• Calci, Attualità, Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo, Pisa

CALCI – Grande successo per il concerto de La Niña a Calci per il Musicastrada Festival mercoledì 23 Luglio 2025. Tanto pubblico, in prevalenza femminile e con età media di 35 anni, arrivato da tutta la Toscana (Firenze, Lucca, Livorno, ecc.) e anche da fuori regione (Milano, Roma, Bologna), per uno spettacolo unico in una cornice altrettanto unica, la Certosa di Calci, all’ora del tramonto.

Una bella vetrina per la Valgraziosa, con un significativo ritorno anche economico per le attività del territorio che ne hanno potuto beneficiare.

Dall’amministrazione comunale un sentito grazie agli organizzatori per la perfetta gestione dell’evento, che si è svolto senza arrecare disagi ai residenti, grazie a La Niña, anche per le parole spese per il nostro territorio, e grazie all’associazione “Donne di Toscana” per aver organizzato un importante momento di riflessione e sensibilizzazione sulle problematiche di genere, che ha aperto la serata.

Last modified: Luglio 24, 2025