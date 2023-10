Grande successo per “100 strade per giocare” nel ricordo di Silvano Luperini

Scritto da admin• 10:36 am• San Giuliano Terme, Attualità, Cultura, Tutti

SAN GIULIANO TERME – Grande successo di “100 strade per giocare” in piazza Shelley, curato dalle associazioni della Consulta del volontariato – Comune di San Giuliano Terme.



“L’Amministrazione comunale ringrazia infinitamente queste realtà per il lavoro che portano avanti tutto l’anno sul nostro territorio, sempre rivolto a sostenere le famiglie più bisognose sia economicamente che socialmente”, afferma Sergio Di Maio Sindaco di San Giuliano.

Quest’anno l’evento si è tenuto in ricordo di Silvano Luperini, una persona che ha dato tantissimo al volontariato del territorio. Nell’occasione, omaggiando la figura di Silvano, i volontari hanno costruito dei supporti per bambini e ragazzi diversamente abili in modo che potessero accedere in modo agevole ai tavoli da gioco. Per il Comune di San Giuliano Terme era presente l’assessora Roberta Paolicchi, presidente della Consulta del volontariato.

