A Pisa convegno sui tumori oculari

PISA – Il 13 e 14 ottobre il Grand Hotel Duomo di Pisa (via Santa Maria 94) ospiterà la quarta edizione del convegno New Trends in Eye Cancer Research and Treatment, cui parteciperanno i maggiori esperti italiani per fare il punto sullo stato dell’arte nella diagnosi e trattamento dei tumori dell’occhio e dell’orbita.

Il convegno è organizzato da Federica Genovesi Ebert – responsabile del percorso assistenziale Tumori oculari dell’Aoup, afferente alla sezione dipartimentale Chirurgia oftalmica, diretta da Guglielmo Pellegrini (nella foto allegata).

I centri specializzati in oncologia oculare in Italia sono ancora pochi e quello di Pisa vanta una delle esperienze più significative: la sezione Chirurgia oftalmica si occupa infatti dal 1995 di oncologia oculare e dal 2003 esegue trattamenti di terapia conservativa del melanoma oculare. Il percorso Tumori oculari, nato nel 2017, ogni anno mediamente effettua oltre 1.500 visite di diagnosi e follow-up per pazienti toscani e provenienti da altre regioni.

Del percorso, oltre a Federica Genovesi Ebert, fanno parte gli oculisti Federica Cresti, Francesca Guido, Andrea Marabotti e Mario Campanato, la radioterapista Concetta Laliscia, il fisico sanitario Franco Perrone, l’anatomo patologa Angela Pucci, l’oncologo Riccardo Marconcini, il chirurgo orbitario Iacopo Dallan e lo psichiatra Mario Miniati.

Il convegno ha il patrocinio dell’Azienda ospedaliero-universitaria pisana, del Comune e dell’Università di Pisa.

