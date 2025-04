Grande partecipazione per “Comics per ANT” al Teatro di Cascina

Written by admin• 12:21 pm• Attualità, Cascina, Eventi/Spettacolo

CASCINA- Si è svolto con successo, venerdì 19 aprile, l’evento “Comics per ANT”, organizzato dalla Delegazione di Pisa di Fondazione ANT presso il Teatro di Cascina. Un’occasione di leggerezza e condivisione che ha visto una grande partecipazione di pubblico, unito da un obiettivo comune: sostenere il progetto di assistenza domiciliare con supporto psicologico per i pazienti oncologici e i loro familiari sul territorio pisano.

Nel corso della serata si sono esibiti gli Stereo Comics, band che ha entusiasmato il pubblico con un coinvolgente repertorio dedicato alle sigle dei cartoni animati più amate. Sul palco anche il giovane batterista Giorgio Vaglini, che ha regalato momenti di energia e talento puro. A rendere ancora più speciale l’evento è stato il comico e cabarettista Samuele Rossi, che ha strappato risate e applausi con la sua verve ironica.

L’intero ricavato della serata sarà destinato al futuro avvio del progetto di supporto psicologico domiciliare per i malati di tumore e i loro caregiver, una nuova iniziativa che Fondazione ANT intende realizzare a Pisa per offrire un sostegno concreto alle persone più fragili e alle loro famiglie.

Fondazione ANT è attiva dal 1978 e si occupa di assistenza domiciliare gratuita per pazienti oncologici e prevenzione oncologica. Nel 2024, grazie all’iniziativa del volontario e Delegato Pietro Augello, è nata anche la Delegazione ANT di Pisa, già impegnata in campagne di raccolta fondi e in attività di prevenzione gratuite rivolte alla cittadinanza.

L’impegno di Fondazione ANT si fonda sul principio dell’Eubiosia, ovvero la “buona vita” in ogni fase della malattia, che si traduce in servizi gratuiti di assistenza medico-specialistica al domicilio del paziente e in progetti di prevenzione oncologica, resi possibili grazie alla generosità di privati cittadini e aziende.

Tra gli obiettivi futuri della Delegazione pisana, il servizio di supporto psicologico a domicilio rappresenta un tassello fondamentale. Un servizio pensato non solo per il malato, ma anche per la sua rete di relazioni, nella consapevolezza che la qualità della vita passa anche da un ascolto empatico e professionale.

Il Delegato di Pisa, Pietro Augello, lancia un appello a privati e imprese del territorio: sostenere questo progetto significa fare qualcosa di concreto per la propria comunità. Come ricordava il fondatore di ANT, il professor Franco Pannuti, “il nostro molto sarebbe niente senza il poco di tanti”.

Per informazioni o per sostenere le attività della Delegazione di Pisa, è possibile contattare Pietro Augello all’indirizzo pietro.augello@ant.it.

Last modified: Aprile 23, 2025