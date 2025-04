Nuovo collegamento diretto e sostenibile tra Firenze e l’Aeroporto di Pisa: arriva Bus4Fly

Written by admin• 12:18 pm• Attualità, Pisa

PISA – A partire da giovedì 1° maggio, debutta Bus4Fly, il nuovo servizio di trasporto che collegherà direttamente Firenze centro (piazzale Montelungo) con l’Aeroporto di Pisa Galileo Galilei (piazzale D’Ascanio). Questo servizio nasce dalla collaborazione tra Tiemme, Busitalia Rail Service e Florentia Bus, con l’obiettivo di offrire una soluzione comoda, rapida e sostenibile per cittadini e turisti.

Bus4Fly è un progetto sperimentale che, in questa fase iniziale, prevede sei corse giornaliere (andata e ritorno). Le partenze da Firenze sono programmate alle ore 7:00, 10:30 e 14:00, mentre dall’Aeroporto di Pisa si parte alle 9:00, 12:30 e 16:00. La durata del viaggio sarà di circa 1 ora e 10 minuti, garantendo un collegamento diretto e veloce tra il capoluogo toscano e lo scalo aeroportuale principale della regione. A partire da giugno, il servizio verrà gradualmente potenziato in base alla risposta dell’utenza.

Un servizio pensato per il comfort e la praticità. Gli autobus impiegati sono moderni e dotati di Wi-Fi gratuito e sistema di climatizzazione, per un viaggio confortevole e piacevole. È previsto anche il trasporto gratuito dei bagagli, con la possibilità di portare un bagaglio grande (70x50x30 cm fino a 30 kg) e uno piccolo (55x40x20 cm fino a 10 kg) per ogni passeggero.

Una mobilità più sostenibile e integrata. Questo nuovo collegamento si inserisce nella visione di una mobilità sempre più sostenibile, destinata a ridurre il traffico privato e a migliorare l’accessibilità ai principali hub di trasporto. Pisa e Firenze sono due città di richiamo internazionale, con milioni di visitatori ogni anno, e offrire un servizio di trasporto efficiente tra queste due destinazioni rappresenta un valore aggiunto per il territorio, facilitando anche gli spostamenti di chi viaggia per motivi di lavoro o studio.

Come acquistare i biglietti. I biglietti per Bus4Fly, a partire da 3,99€, sono già disponibili e possono essere acquistati online su www.bus4fly.com, a bordo (solo in modalità cashless e previa disponibilità di posti), presso la rivendita Sightseeing Experience all’interno della stazione Santa Maria Novella di Firenze e presso la rivendita all’interno dell’Aeroporto Galileo Galilei di Pisa.

Per ulteriori informazioni, è possibile scrivere a info@bus4fly.com o contattare il servizio via WhatsApp al numero +39 324 811 4807.

Aprile 23, 2025