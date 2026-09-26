Grande emozione per l’I.C. Galilei di Pisa su Rai 1: un successo la partecipazione a “Uno Mattina in famiglia”

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La “Scuola della Gentilezza” incanta il pubblico nazionale nello spazio “Sentimenti, le parole per dirli”.

PISA – Si è conclusa tra forte commozione, orgoglio e grande partecipazione la messa in onda del servizio dedicato all’Istituto Comprensivo “Vincenzo Galilei” di Pisa, andato in onda sabato 26 settembre 2026, su Rai 1 all’interno del programma Uno Mattina in Famiglia.

I ragazzi e i docenti dell’istituto sono stati i protagonisti assoluti del nuovo spazio giovani “Sentimenti, le parole per dirli“, guidato con rara sensibilità dallo psicologo e psicoterapeuta Stefano Pieri (in arte “Lo Psicologo della Strada”) e con la regia di Andrea Rispoli, capace di valorizzare con maestria sia le riflessioni degli studenti, sia la bellezza del territorio pisano.

Al centro delle interviste e del dibattito, il valore concreto della gentilezza quotidiana, dell’empatia e del rispetto reciproco. Uno dei momenti più toccanti e carichi di trasporto emotivo è stato il ricordo legato all'”Albero di Giulia“, la pianta posta nel giardino della scuola primaria “G. Oberdan”. Piantumato in memoria di Giulia Cecchettin e di tutte le vittime di femminicidio. L’albero si è confermato di fronte alle telecamere Rai un simbolo vivo di memoria attiva, educazione all’affettività e rifiuto intransigente ad ogni forma di violenza.

A rendere ancora più speciale la cornice dell’evento, la suggestiva esibizione al pianoforte in un duetto a quattro mani tra il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Prof. Luciano Tagliaferri, e il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Pisa, Prof. Andrea Simonetti.

“Vedere i nostri ragazzi raccontare la gentilezza sul primo canale nazionale è stata un’emozione indescrivibile“, sottolinea la DS Rossana Condello, “Essere stati scelti come modello educativo da RaiUno premia il lavoro quotidiano di una comunità scolastica costruttrice di gentilezza coesa, che crede fortemente nel valore formativo e umano” .

Last modified: Settembre 26, 2026