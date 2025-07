Giunta Comunale: Virginia Mancini nuovo assessore, Filippo Bedini vicesindaco. Conti: “Rafforziamo la squadra con visione e stabilità”

Written by admin• 3:46 pm• Pisa, Attualità, Politica, TOP NEWS HOME PAGE

PISA- Il sindaco di Pisa Michele Conti ha annunciato oggi, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Gambacorti, una serie di importanti cambiamenti nella Giunta comunale. Raffaele Latrofa lascia l’incarico di assessore per assumere un ruolo con nomina governativa presso l’Autorità Portuale di Civitavecchia. Al suo posto entra in Giunta Virginia Mancini. Il ruolo di vicesindaco viene affidato a Filippo Bedini, già assessore alla cultura, alle tradizioni e al patrimonio comunale.

«Ringrazio Latrofa per l’impegno e la serietà dimostrati in questi anni – ha dichiarato il sindaco Conti – e gli auguro buon lavoro per il nuovo incarico. Con altrettanta fiducia ho nominato vicesindaco Filippo Bedini, amministratore capace e solido, che saprà dare continuità all’azione amministrativa».

A Virginia Mancini sono state assegnate le deleghe ai lavori pubblici, qualità urbana, verde pubblico, parchi e grandi interventi ERP. Alcune deleghe sono state riorganizzate: l’assessore Frida Scarpa aggiunge l’edilizia sportiva al proprio incarico, mentre a Riccardo Buscemi, già responsabile delle politiche scolastiche, è stata attribuita anche l’edilizia scolastica.

Il sindaco Conti ha deciso di trattenere direttamente per sé alcune deleghe strategiche: PNRR, stadio, smart city, energie alternative, navigabilità dell’Arno e dei canali. «Parliamo di ambiti chiave per il futuro della città – ha spiegato –. Il PNRR richiede un monitoraggio costante, mentre il progetto dello stadio rappresenta una sfida urbanistica e sportiva cruciale, soprattutto in vista della Serie A. Ho ritenuto necessario seguire personalmente entrambi i dossier».

Virginia Mancini, con una lunga esperienza politica, è già stata consigliere comunale e presidente della terza commissione consiliare permanente. Attiva da anni sul Litorale, ha maturato una profonda conoscenza del territorio. «Una nomina di qualità – ha commentato il sindaco – che assicura impegno, competenza e presenza costante».

Filippo Bedini, ora anche vicesindaco, ha accolto con soddisfazione l’incarico: «Ringrazio il Sindaco per la fiducia. In Giunta lavoriamo come squadra coesa, e i risultati si vedono, anche in termini di gradimento tra i cittadini. Nei prossimi mesi vedremo realizzarsi molti dei progetti avviati negli ultimi anni, a conferma di una visione chiara di città: più bella, curata, vicina ai cittadini e libera dalle logiche della vecchia politica».

Entusiasta anche la nuova assessora Virginia Mancini: «Sono onorata dell’incarico e pronta a dare il massimo. Il mio impegno sarà guidato dall’ascolto dei cittadini e dall’attenzione alle piccole cose, quelle che incidono davvero sulla vita quotidiana. Seguirò da vicino le manutenzioni e sarò presente sul territorio, con incontri settimanali nei quartieri e a Marina di Pisa. Sarà un impegno a tempo pieno, con passione e spirito di servizio».

«Con queste nomine – ha concluso Conti – rafforziamo la nostra squadra di governo, nel segno della stabilità, dell’esperienza e dell’ascolto. Pisa prosegue il suo percorso di crescita, con una visione strategica e un forte radicamento nel territorio».

Last modified: Luglio 25, 2025