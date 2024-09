Giulia Guainai nuova presidente della SdS Pisana

Scritto da admin• 3:04 pm• Attualità, Pisa

PISA – Giulia Guainai è la nuova presidente della Società della Salute della Zona Pisana. E’ l’assessora al welfare e alle politiche socio-sanitarie del Comune di Cascina, dunque, ad ereditare il testimone dall’ex sindaco di San Giuliano Terme Sergio Di Maio che, a giugno scorso, ha lasciato la carica di primo cittadino e, conseguentemente, anche quella di organo di vertice della SdS.

E’ stata eletta nel corso dell’assemblea dei soci di ieri pomeriggio (giovedì 12 settembre 2024), con il voto favorevole di Calci, Crespina-Lorenzana, Fauglia, Orciano Pisano, San Giuliano Terme, Vicopisano, Vecchiano e dell’Azienda Ausl Toscana Nord Ovest e l’astensione di Pisa. Maggioranza simile anche per l’elezione della vicepresidente, incarico in cui è stata riconfermata la vicesindaca di Calci Valentina Ricotta, già vice nel precedente mandato.

Insieme a presidente e vice, entrano nella Giunta esecutiva anche Francesco Corucci, vicesindaco di San Giuliano Terme, e Alberto Lenzi, sindaco di Fauglia, oltre al direttore generale Maria Letizia Casani.

Un posto in giunta, invero, la “neo presidente” Guainai l’aveva proposto anche a Pisa. Tuttavia il sindaco Conti ha declinato l’invito. Motivo: “Siamo seriamente preoccupati della situazione economica e gestionale della SdS e abbiamo deciso di avviare un percorso per uscire dal consorzio entro il 1°gennaio 2026 – ha spiegato il sindaco Conti -. Questo è anche il motivo per cui abbiamo deciso di astenerci sulla presidenza e la vice: nulla di personale, ovviamente, nei confronti nei confronti di Guainai e Ricotta alle quali auguro un buon lavoro”.

Tante le criticità che dovranno affrontare la nuova presidente e gli organi ricostituitisi ieri. “Probabilmente questo è il periodo più critico per la SdS pisana e sono consapevole delle sfide enormi che ci attendono – ha riconosciuto Guainai -, ma abbiamo anche l’obbligo di dare risposte e erogare i servizi ai cittadini”. “Come vicepresidente – ha aggiunto Ricotta -, m’impegnerò a portare nel consorzio anche la voce dei piccoli comuni”.

Alla nuova presidente, alla vice e alla giunta esecutiva sono arrivati anche “gli auguri di buon lavoro” della direttrice Cristina Laddaga: “Sono contenta che si siano ricostituiti gli organi, ci attende un lavoro lungo e impegnativo”.

