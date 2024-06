Al via la quarta edizione del Pisa Scotto Festival al Giardino Scotto

Scritto da admin• 4:45 pm• Pisa, Eventi/Spettacolo

PISA – Con un cartellone di altissimo livello torna, da lunedì 10 a giovedì 27 giugno prossimi, il “Pisa Scotto Festival“, giunto alla sua quarta edizione e che propone interessanti talk show, presentazioni di libri e quant’altro su temi che spaziano dalla cultura all’attualità, alla musica ed allo sport, con un occhio di riguardo anche ai giovani, in un programma che è stato illustrato presso la Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti, alla presenza dell’Assessore alla Cultura Filippo Bedini, della Presidente della Fondazione Teatro Verdi Patrizia Paoletti Tangheroni e della Direttrice artistica Francesca Petrucci.

di Giovanni Manenti

Patrocinata dal Comune di Pisa e dalla Fondazione Teatro di Pisa, detta Rassegna è oramai entrata nei consueti eventi della tradizione cittadine legati al “Giugno Pisano”, consentendo al pubblico, a titolo completamente gratuito, di prendere posto – per ogni giornata dalle ore 18:00 alle 20:00 – in quello che può senza tema di smentita definirsi il “salotto culturale” cittadino, per gli eventi del periodo estivo, con ad essere confermata alla Direzione artistica Francesca Petrucci, così come sono mantenuti tre appuntamenti – rispettivamente in calendario venerdì 14, mercoledì 19 e mercoledì 26 giugno – dedicati a “I Pisani più schietti“, con la possibilità di degustare le eccellenze enogastronomiche del territorio ed organizzati dalla FISAR, unici eventi a cui occorre prenotarsi presso il sito www.teatrodipisa.it in quanto limitati a soli 150 posti per ogni data.

A descrivere le novità di questa quarta edizione provvede la ricordata Direttrice Artistica Francesca Petrucci, la quale evidenzia: “La Rassegna di quest’anno sarà incentrata sui grandi temi e gli anniversari di celebri personaggi che ricadono nel 2024, così che il programma – oltre a determinati appuntamenti oramai consolidati come le degustazioni FISAR con “I Pisani più schietti” – prevede alcune presentazioni di libri con personaggi di spicco quali intellettuali, storici e giornalisti, di cui ne cito uno per tutti, ovvero Fausto Biloslavo che tratterà, purtroppo, del tema della Guerra, essendo rientrato dall’Ucraina dove è tuttora in corso il conflitto più vicino al nostro Paese. Per quello che viceversa concerne gli anniversari storici“, prosegue la Direttrice Artistica, “saranno pertanto ricordati il nostro amatissimo Guglielmo Marconi, di cui ricorre il 150esimo anniversario dalla nascita, avendo modo di trattare del tema della Radio che ci porta dalla sua figura sino all’attualità, oltre a Giacomo Puccini nei 100 anni dalla sua scomparsa ed a Marco Polo, cui sarà riservato il compito di concludere la Rassegna il 27 giugno nel ricordo dei 700 anni dalla morte, trattandosi di tre personaggi che hanno tutti avuto, ancorché per alcuni in maniera meno nota, un forte legame con la nostra città che sarà conseguentemente evidenziato“.

“In particolare“, aggiunge Francesca Petrucci, “abbiamo voluto inserire anche degli appuntamenti dedicati ai giovani, ai quali spetta la giornata inaugurale con l’evento “Da grande voglio fare il cantante“, con la partecipazione di talenti che racconteranno come stiano cercando di realizzare il loro sogno in campo musicale, per poi proseguire con lo Sport inteso come educazione, fair play ed importante percorso formativo proprio per i più giovani, di cui parleranno l’Assessore allo Sport Frida Scarpa e le Associazioni sportive del nostro Territorio e dedicare altresì uno spazio riservato all’istruzione ed alla Scuola con la presenza del Ministro Giuseppe Valditara, che affronterà il tema scolastico attraverso il suo libro “La scuola dei talenti”, con la partecipazione dell’Assessore alla Scuola e Servizi Educativi del Comune di Pisa.Riccardo Buscemi. Ecco pertanto, conclude Francesca Petrucci, “L’invito a partecipare a questa edizione del Festival nasce dalle motivazioni più diverse, non soltanto in quanto collocato in uno spazio meraviglioso come il Giardino Scotto dove ci si siede nel fresco e nella bellezza, ma anche perché si tratta di appuntamenti davvero particolari ed unici che non si trovano in altri contesti e che, pertanto, vogliono rappresentare uno spazio di apertura, dialogo e confronto grazie ai quali è possibile spaziare su molteplici argomenti diversi fra loro, con degli ospiti che ritengo possano tranquillamente definirsi di livello altissimo per coloro che vorranno venire ad ascoltarli“.

Su quali saranno i principali personaggi che faranno parte del programma, lo chiarisce l’assessore alla Cultura Filippo Bedini: “Abbiamo voluto invitare ospiti al fine di addivenire ad un approfondimento legato alla caratteristica di persone che sottopongono alla riflessione di coloro che verranno al “Pisa Scotto Festival” pensieri ed idee non omologate al “pensiero unico” dominante, declinate sotto varie forme, ovvero con l’approfondimento culturale in senso stretto grazie alla presentazione del libro “Terra Ostile” di Boni Castellani, uno dei più grandi filosofi e pensatori contemporanei, così come un dialogo tra verità e finzione verrà trattato dal famoso giornalista di guerra Fausto Biloslavo, che ha vissuto come reporter i conflitti in essere su vari fronti del pianeta. Analogamente – prosegue l’Assesore – un taglio di riflessione attenta a ciò che andando avanti con l’omologazione si rischia di perdere sarà il tema di un monologo contro la modernità di Gianluigi Paragone, che traccia il percorso dell’ultimo Secolo evidenziando la ricchezza che si è persa andando avanti con un certo tipo di evoluzione che talora rappresenta viceversa un’involuzione, mentre ad esporre sotto un profilo satirico e sempre politicamente non corretto provvederà Federico Palmaroli, in arte “Osho”, con le sue vignette divertentissime a ripercorrere le vicende dell’attualità e della politica degli ultimi 12 mesi. Ritengo pertanto“, conclude Filippo Bedini, “che il programma proponga qualità oltre ad un’offerta attenta per un Festival che intende dare la possibilità di conoscere ed approfondire temi che non sono in prima serata sui canali televisivi principali, anche se qualcuno degli ospiti talvolta vi partecipa, e che, al contrario, nel panorama culturale di oggi rappresenta un qualcosa culturalmente e qualitativamente ai massimi livelli“.

Il programma:

Lunedì 10 giugno ore 18

“Da grande voglio fare il cantante”. Con i cantautori Sonia Saccu, Michele Sechi, Eleonora Pischedda, Michele Ammanati, Alain Mini Conduce Alessandro Carugini.

Martedì 11 giugno ore 18:00

Boni Castellane presenta “In terra ostile”. Dialoga con l’autore Filippo Bedini.

Mercoledì 12 giugno ore 18:00

“Fairplay: quando lo sport educa alla vita”. Con Frida Scarpa, assessore sport e politiche giovanili del Comune di Pisa. Conduce Francesca Petrucci.

Giovedì 13 giugno ore 18:00

Fausto Biloslavo presenta “Il mondo in guerra tra verità e finzione”. Dialoga con l’autore Filippo Bedini.

Venerdi 14 giugno ore 18:00

“I pisani più schietti allo Scotto”. Viognier, Tempranillo e Cabernet: tre nobili stranieri alla corte pisana. Degustazione di eccellenze del territorio a cura della FISAR.

Martedì 18 giugno ore 18:00

Gianluigi Paragone in “Moderno sarà lei” (monologo). Introduce Filippo Bedini.

Mercoledì 19 giugno ore 18:00

“I pisani più schietti allo Scotto”. Bio o non bio: cosa direbbe Bacco?. Degustazione di eccellenze del territorio a cura della FISAR.

Giovedì 20 giugno ore 18.00

“150 anni in onda: la radio da Marconi ai nostri giorni”. Intervengono: Salvatore De Mola(sceneggiatore RAI di “Marconi – L’uomo che ha connesso il mondo“), Filippo Giannetti (docente Dipartimento ingegneria delle telecomunicazioni, Università di Pisa), Riccardo Maffei (Radio Incontro), Fabio Cosci (presidente Marconi Labs Coltano). Conducono Alessandro Carugini e Francesca Petrucci.

Venerdì 21 giugno ore 18:00

Giuseppe Valditara presenta “La scuola dei talenti”. Incontro con il Ministro dell’Istruzione e del Merito. Interviene Riccardo Buscemi, assessore scuola e servizi educativi del Comune di Pisa. Conduce Francesca Petrucci.

Lunedì 24 giugno ore 18:00

“Puccini e Pisa. una storia, una mostra”. Con Diego Fiorini e Manuel Rossi Introduce Filippo Bedini.

Martedì25 giugno ore 18:00

“La satira non conforme di Osho”. Francesca Petrucci dialoga con Federico Palmaroli in arte “Osho”.

Mercoledì 26 giugno ore 18:00

“I pisani più schietti allo Scotto”. V per Viognier Degustazione di eccellenze del territorio a cura della FISAR.

Giovedì 27 giugno ore 18:00

“Ricordando Marco Polo: 700 anni in viaggio”. Con Francesco Gerardi (attore dello spettacolo “La cella di seta”), Michele Bini (motoviaggiatore e blogger), Alessandro Bargagna (guida turistica “City Grand Tour”) Accompagnamento musicale di Alain Mini Conducono Alessandro Carugini ed Elisa Bani

