“Duke Ellington’s Sound of Love”: i giovani talenti del Liceo Musicale Carducci in omaggio a un gigante del jazz al Giardino Scotto

PISA –

PISA – Un ciclo che si chiude e uno che si apre. Mentre si avvicina la partenza della 4/a edizione di Pisa Jazz Rebirth – il festival a cura di Associazione ExWide con la direzione artistica di Francesco Mariotti e il contributo di Fondazione Pisa, Ministero della Cultura, Regione Toscana e Comune di Pisa – si conclude con un grande concerto live il lavoro portato avanti per un intero anno scolastico dagli alunni del Liceo Musicale Carducci di Pisa in collaborazione con Pisa Jazz. Domenica 9 giugno ore 21.30 al Giardino Scotto (Lungarno Fibonacci 2) sul palco l’Orchestra Jazz per un tributo a uno dei giganti indiscussi della musica del 900: Duke Ellington, nella ricorrenza dei 50 anni dalla scomparsa.



Oltre 30 giovani talenti si esibiranno in un’antologia di brani di Ellington arrangiati e diretti dal Maestro Andrea Pellegrini, coinvolto come esperto nel quadro della collaborazione con il Conservatorio Statale Pietro Mascagni di Livorno. Standard immortali e musiche più che celebri per un programma che culminerà col pezzo che dà il titolo alla serata, “Duke Ellington’s Sound Of Love”, un atto d’amore per il grande musicista afroamericano da parte di un altro gigante del novecento, il bassista Charles Mingus (ingresso gratuito).

A coordinare il lavoro dell’Orchestra durante l’anno quattro docenti e musicisti d’eccezione: Mirco Capecchi, Lucia Neri, Bianca Barsanti e Giacomo Montanelli. Fanno parte della formazione Benedette Scalsini e Suami Gelli ai flauti; Matilde Viola Mosti e Amedeo Ademollo ai clarinetti; Flavia Giampietro, Erica Vannuccini e Chiara Lonati al sax; Manuel Sartini al violoncello; Cecilia Dente, Edoardo Guadagno, Michele Pieri e Luca Giuntini alla tromba; Andrea Coli e Samuel Pietro Vannini al trombone; Francesco Mattolini e Andrea Cei al pianoforte, Soikum Wasok alla chitarra acustica, Lorenzo Romano Pucci e Luca Pasqualetti alla chitarra elettrica, Mattia Pedrazzi al basso elettrico, Nicolò Patriarchi alla batteria, Elena Biosa, Michelle Terinazzi, Sara Piras, Micaela Montalto, Eva Billi, Sarah Gioli, Viola Degl’Innocenti e Alessandro Bellomo Crudeli alle voci.

Duke Ellington, nato Edward Kennedy Ellington il 29 aprile 1899 e morto il 24 maggio 1974, è stato uno dei più grandi compositori, pianisti e leader di band jazz del XX secolo. Durante la sua lunga carriera ha scritto migliaia di composizioni, molte delle quali sono diventate standard del jazz, come “Mood Indigo” e “Take the ‘A’ Train”. Ha guidato una delle più celebri big band della storia del jazz, portando il genere a nuovi livelli di complessità e raffinatezza. Ellington è stato anche un simbolo di orgoglio per la comunità afroamericana e ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui la Presidential Medal of Freedom e un Grammy Lifetime Achievement Award.

Pisa Jazz si svolge sotto la direzione artistica di Francesco Mariotti, con il contributo di Ministero della Cultura, Fondazione Pisa, Regione Toscana, Comune di Pisa e Toscana Energia. Il festival si realizza grazie alla preziosa collaborazione di molte realtà del territorio come Teatro S.Andrea, Toscana Produzione Musica, Arno Vivo, Festival Toscano di Musica Antica, Palazzo Blu, Associazione Pisafolk, Associazione The Thing, Circolo Borderline Club, Siena Jazz – Accademia Nazionale del Jazz. Pisa Jazz opera nel circuito nazionale dell’Associazione I-Jazz, in quello europeo di Europe Jazz Network e nell’ambito del Black History Month Florence. Partner tecnico Bufalo Sound Service.

