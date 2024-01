Giovedì 1 febbraio a San Rossore le corse ad ostacoli

Scritto da admin• 1:27 pm• Pisa, Sport/Altro, Tutti

PISA – Sono sette le corse in programma con inizio alle 14.05 giovedì 1 Febbraio all’Ippodromo di San Rossore a Pisa. Ancora protagoniste le corse ad ostacoli con tre prove dedicate ai saltatori.

Le corse in evidenza:

Il premio Feltre, maiden/vendere per i 4 anni sui 3.500 metri del percorso in siepi, vede 9 cavalli al via. George of Beaumont ha un ottimo riferimento meranese ma è al rientro, ma la prima monta della scuderia, Jan Faltejsek, sale sulla meno esperta Cheverny. Light French ha corso già bene a Pisa ma c’è molta curiosità per l’altro allievo di Raffaele Romano, Sea And Sea, che è al debutto nella specialità e ha una genealogia molto interessante.

Il premio Palmerio Agus, maiden per i 3 anni sui 1.200 metri, Scalea sembra avere qualità sufficiente per centrare la prima corsa in carriera, qualcosa in più della compagna dall’allenamento Naditza. Cheeky Blimey ha corso molto male all’ultima e spera di riscattare quella prestazione, Anonymous Guest sta crescendo corsa dopo corsa.

Nel premio Sandro Atzori, handicap per i 4 anni e oltre sui 2.200 metri, Truly Believe dopo una serie di buone prestazioni punta alla vittoria. Non sarà il solo perché Sunset Lover, che resta su una vittoria, Papaveri Rossi e la compagna di colori Nocciola sono rivali da non sottovalutare. L’outsider della corsa è Imperial Garoup. La corsa sarà valida anche come TQQ del giorno.

