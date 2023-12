Giovanni Stroppa : “Pisa squadra con elementi di qualità, dovremo esser bravi a limitarli”

Scritto da admin• 7:06 pm• Pisa SC

PISA – Alla vigilia della gara tra Pisa-Cremonese, valevole per la 15ª giornata di Serie BKT in programma sabato 2 dicembre alle ore 14 all’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani, ha parlato in conferenza stampa il tecnico della Cremonese Giovanni Stroppa. Queste alcune delle sue dichiarazioni che abbiamo raccolto dal portale della società grigiorossa lombarda.

di Maurizio Ficeli

Sulla formazione: “Mi piace come stanno lavorando i ragazzi e questo mi dà più possibilità di scelta. Vedremo se domani sarà il caso di poter cambiare: Majer, Collocolo, Abrego e Valzania stanno facendo molto bene, ma con 3 giocatori a centrocampo su 7-8 a disposizione non è semplice. Sarebbe bello dare spazio anche a chi da dietro spinge”.

La Cremonese di oggi e le analogie con Monza e Crotone: “Potrei citare Monza ma anche Crotone, ma sono tutte annate diverse: dagli approcci agli spogliatoi, passando dalle caratteristiche delle tre squadre. Di Cremona mi piace molto il quotidiano, c’è un bellissimo ambiente, il rapporto con i ragazzi e lo staff è eccellente, ma da qui ad arrivare più in alto… Parlo di quello che mi sta dando la squadra, e da questo punto di vista sono soddisfatto. Mancano ancora tante giornate e sicuramente non ci tireremo indietro, abbiamo la testa bassa per arrivare in alto e soprattutto restarci, ma servirà una continuità incredibile. In Serie B i passi falsi arrivano non appena sei deconcentrato, vogliamo migliorarci sempre. Bello vedere la classifica, ma non abbiamo fatto nulla: conta quello che faremo domani”.

Sul Pisa: “Una squadra con elementi di qualità che mi piace per come è allenata e per caratteristiche tecniche, che sono importanti. Torregrossa è uno dei giocatori che apprezzo di più, poi ci sono vari ragazzi che ho allenato in passato e sarà bellissimo rivederli. Sanno cosa fare in campo, dovremo essere bravi a limitarli e allo stesso tempo dico che ci siamo noi. È come un incontro di pugilato: si lotta palla su palla, colpo su colpo. Vedremo chi avrà la meglio. Quella nerazzzurra è una squadra offensiva che vuole avere il pallino del gioco in mano, al di là del sistema molto dipenderà da chi vorranno schierare. Noi ci siamo preparati e cercheremo di fare del nostro meglio”.

La Cremonese: “Abbiamo un modo di lavorare che ci permette di andare ad attaccare la porta così. L’ho detto in altre sedi: non si gioca per fare 10 passaggi e un gol, ma per attaccare la porta nel modo giusto e con gli uomini giusti. La squadra è molto presente, vorrei portare a casa qualche numero migliore ma sicuramente c’è tanta voglia di arrivare davanti alla porta. Poi questo è un mezzo per poterlo fare, che sia individualmente, dall’esterno, centralmente o in maniera corale. Per i numeri e le statistiche potremmo fare molto di più”.

Disponibili ed acciaccati: “Qualche acciaccato ha recuperato e sarà della partita, ma stiamo facendo i conti ancora adesso. Per Tuia e Bertolacci è questione di ore: oggi hanno fatto il primo allenamento in gruppo, ma non verranno con noi”.

Il ritorno all’Arena dove ha conquistato la promozione con il Monza: “Bel ricordo , ma adesso non ci penso perché domani sarà una partita di campionato come le altre. In quell’occasione riusciì a vincere ma è capitato anche il contrario: nel momento più importante è arrivato un ottimo risultato”.

Giovanni Stroppa (foto uscremonese.it)

