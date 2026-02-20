Giorno del Ricordo: iniziativa al Castello dei Vicari di Lari

Written by admin• 11:51 am• Casciana Terme Lari

CASCIANA TERME LARI- Per celebrare il Giorno del Ricordo, l’Amministrazione comunale di Casciana Terme Lari organizza un evento dedicato alla memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, in programma sabato 21 febbraio alle ore 17.30 presso il Castello dei Vicari di Lari.

L’incontro vedrà la partecipazione, tra gli altri, della vicepresidente nazionale del Comitato 10 Febbraio, Francesca Carpenetti.

«Il 10 febbraio rappresenta un momento fondamentale di memoria civile – dichiara l’assessore alla Cultura Alessandra Dal Canto –. Ricorderemo figure simboliche come Egea Haffner, emblema dell’esodo, Abdon Pamich, esule e campione olimpico, e Norma Cossetto, giovane studentessa istriana vittima delle violenze del 1943. Testimonianze che aiutano a comprendere la portata umana e storica di quelle tragedie».

Secondo le stime storiche, tra il 1943 e il 1956 oltre 250.000 italiani furono costretti a lasciare le proprie terre. Le foibe restano uno dei simboli più drammatici di quella stagione di violenza e sradicamento.

Durante l’evento, Sabrina Funari dell’Associazione Culturale Il Castello introdurrà i temi della memoria, seguita dagli interventi di Sandro Righini, commissario provinciale del Comitato 10 Febbraio di Lucca, del consigliere comunale Emanuele Parravicini e dal contributo di Francesca Carpenetti.

«Un appuntamento che unisce memoria e conoscenza storica – conclude Dal Canto – per rafforzare la consapevolezza collettiva e il valore della convivenza civile».

L’Amministrazione invita la cittadinanza a partecipare.

Last modified: Febbraio 20, 2026