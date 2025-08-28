Giornata nazionale di digiuno: Pontedera si mobilita contro il genocidio a Gaza

Written by admin• 2:33 pm• Pontedera, Attualità, Eventi/Spettacolo

PONTEDERA – Giovedì 28 agosto, in occasione della Giornata nazionale di digiuno contro il genocidio a Gaza, promossa dalla rete Sanitari per Gaza, all’ospedale Lotti di Pontedera si è svolto un flash mob con la partecipazione di operatori sanitari, associazioni, sindacati, forze politiche e rappresentanti delle istituzioni, inclusa tutta la Giunta Comunale.

“L’iniziativa ci richiama a prenderci responsabilità di fronte alla situazione nella Striscia di Gaza e nei Territori Palestinesi. Come Amministrazione ribadiamo il nostro impegno per la difesa dei diritti umani e il rispetto del diritto internazionale, e la necessità di non restare in silenzio davanti al genocidio in corso“, ha dichiarato il Comune.

Il sindaco Matteo Franconi ha aggiunto: “Pontedera continuerà a tenere accesi i riflettori sulla situazione finché non cambierà. Non li spegneremo la notte di Capodanno se le bombe continueranno a martoriare Gaza“.

L’Amministrazione chiede al Governo di sospendere gli accordi militari con Israele, promuovere un immediato cessate il fuoco e aprire corridoi umanitari per garantire aiuti alimentari e sanitari alla popolazione di Gaza.

