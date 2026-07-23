Giornata mondiale della prevenzione dall’annegamento, a Tirrenia la terza edizione dell’evento per diffondere la cultura della sicurezza in acqua

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TIRRENIA – Si è svolta nella mattinata di giovedì 23 luglio, a Tirrenia, la Giornata mondiale della prevenzione dall’annegamento, iniziativa promossa dall’ONU e sostenuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per diffondere la cultura della sicurezza in acqua. Per il terzo anno consecutivo il Comune di Pisa ha aderito all’evento con “Bandiera Blu: al mare in sicurezza“, una giornata di dimostrazioni e attività ospitata dal distaccamento della 46ª Brigata Aerea, in via del Tirreno 8.

La giornata è stata un’occasione per promuovere la consapevolezza sui rischi legati all’acqua e l’importanza di adottare comportamenti corretti e sicuri durante la balneazione. L’iniziativa “Bandiera Blu: al mare in sicurezza”, promossa dal Comune di Pisa, è stata realizzata grazie alla collaborazione con la 46ª Brigata Aerea dell’Aeronautica Militare, la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera, la Croce Rossa Italiana, i Vigili del Fuoco, la Misericordia, la FIN Area Formazione e la Scuola Italiana Cani Salvataggio (SICS), realtà impegnate quotidianamente sul territorio, secondo professionalità e competenze diverse, nel soccorso e nella promozione verso l’intera collettività della cultura della sicurezza.

Ad aprire la giornata sono stati gli indirizzi di saluto dell’assessore all’ambiente del Comune di Pisa Elena Del Rosso, del Comandante della 46ª Brigata Aerea, Generale di Brigata Aerea Luca Mazzini, dell’Ispettore dei Vigili del Fuoco Massimiliano Mori e del Capitano di Fregata Paolo Pisano, in rappresentanza della Capitaneria di Porto – Direzione marittima di Livorno. Hanno portato il loro contributo anche Antonio Colagiorgio, per la Croce Rossa Italiana – Comitato di Pisa, e Mauro Tronci, per la Misericordia di Pisa.

«La Bandiera Blu – ha dichiarato l’assessore all’ambiente del Comune di Pisa, Elena Del Rosso – non è soltanto un riconoscimento per la qualità del mare, ma anche per l’insieme delle attività e delle azioni realizzate per la salvaguardia dell’ambiente, per la prevenzione e la protezione delle persone. Il mare è fondamentale per il nostro territorio, ma può essere anche insidioso: per questo dobbiamo imparare a rapportarci con l’acqua e con le sue creature e lavorare sulla prevenzione. Ci troviamo, peraltro, proprio all’interno del Santuario Pelagos, in un mare ricco di vita e biodiversità: proprio a pochi metri da qui sono stati individuati nidi di tartaruga marina. Per questo è fondamentale fare rete e partire dall’educazione delle nuove generazioni, a tutela dell’ambiente e delle persone che lo vivono. Oggi, in occasione della Giornata mondiale della prevenzione dall’annegamento, siamo qui per questo, con dimostrazioni di salvataggio e attività dedicate alla tutela del mare, ma anche iniziative per i bambini, perché l’educazione parte dai più piccoli. Ringrazio il Generale Mazzini e la 46ª Brigata Aerea che ci ospitano, le Forze armate, le forze dell’ordine, i volontari, le associazioni e tutti coloro che hanno contribuito a questa importante iniziativa».

Nel suo indirizzo di saluto il Generale Luca Mazzini ha sottolineato il ruolo fondamentale della sicurezza: «Noi dell’Aeronautica Militare sappiamo quanto la sicurezza e la prevenzione siano i modi migliori per evitare incidenti, in volo così come in mare. Questa giornata permette che la cultura della sicurezza possa avvicinarsi verso tutti. La 46ª Brigata Aerea è orgogliosa di poter essere vicina alla comunità locale e alla popolazione italiana; ogni giorno lavoriamo a supporto del nostro Paese mettendo a disposizione i nostri velivoli ed assetti per attività di soccorso, trasporto sanitario d’urgenza e missioni umanitarie in giro per il mondo, dovunque ci venga richiesto. Ospitare questo evento è assolutamente coerente con quanto facciamo ogni giorno mettendoci a disposizione dei nostri concittadini per la loro sicurezza».

Nel corso della mattinata si sono poi susseguite attività didattiche e dimostrazioni pratiche. Le iniziative sono cominciate con un’attività di Legambiente sezione di Pisa dedicata alla scoperta della biodiversità marina, condotta dal biologo marino Yuri Galletti, referente regionale del progetto europeo LIFE Turtlenest, che ha coinvolto anche i bambini e gli accompagnatori di un centro estivo presenti all’evento. Sono quindi seguite la dimostrazione di primo intervento a cura della FIN e la simulazione di un intervento di primo soccorso a cura della Croce Rossa Italiana e della Misericordia. La Scuola Italiana Cani Salvataggio (SICS Toscana) ha mostrato le tecniche di intervento dei cani addestrati al salvataggio in acqua. A seguire, i Vigili del Fuoco hanno effettuato una dimostrazione di intervento con moto d’acqua e gommone, mentre la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera ha concluso le attività con dimostrazioni di intervento con motovedetta e di soccorso aereo con elicottero.

L’evento si è svolto nell’ambito delle iniziative promosse nei Comuni insigniti della Bandiera Blu e coordinate dalla Fondazione FEE, con l’obiettivo di sensibilizzare cittadini e turisti sull’importanza della prevenzione e della sicurezza durante la balneazione.

Last modified: Luglio 23, 2026