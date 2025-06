Giornata Mondiale del Rifugiato: il 20 giugno un evento a Montopoli in Val d’Arno con spettacolo e riflessione sull’accoglienza

Written by admin• 5:41 pm• Montopoli in Val d'Arno

MONTTOPOLI VAL D’ARNO-Il 20 giugno si celebra la Giornata Mondiale del Rifugiato, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle condizioni di vita di rifugiati, richiedenti asilo e sfollati costretti a lasciare le proprie case, terre, affetti e certezze. In un contesto segnato da guerre, crisi ambientali e insicurezza alimentare, oggi oltre 120 milioni di persone nel mondo vivono lontano dalla propria terra in cerca di protezione.

“La Giornata del Rifugiato è un’occasione importante per promuovere i valori dell’accoglienza, dell’integrazione e del rispetto dei diritti umani – dichiara Simone Giglioli, sindaco di San Miniato e vicepresidente della Società della Salute Empolese Valdelsa Valdarno –. Il progetto SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione), promosso dalla SdS, è la dimostrazione concreta di come il lavoro sinergico tra enti, operatori e comunità possa creare opportunità reali per chi cerca sicurezza e un nuovo inizio.”

Dal 2011 i comuni del Valdarno Inferiore partecipano attivamente all’accoglienza dei migranti forzati. Dopo aver risposto all’Emergenza Nord Africa e gestito i primi CAS, nel 2014 il territorio ha aderito alla rete SPRAR – oggi SAI – attivando progressivamente 36 posti, destinati a uomini adulti e nuclei familiari.

Dal 2014 al 2025, 152 persone sono state accolte dal progetto SAI della SdS Empolese Valdelsa Valdarno, provenienti principalmente da Nigeria, Mali, Pakistan, Afghanistan, Costa d’Avorio, Senegal e Ucraina. Oltre all’accoglienza, i beneficiari hanno potuto seguire percorsi di inclusione linguistica, relazionale e professionale, accedendo a tirocini e corsi professionalizzanti grazie alla collaborazione con Cooperativa La Pietra d’Angolo, Associazione Le Querce di Mamre e Associazione Arturo.

“Grazie alle operatrici e agli operatori che lavorano ogni giorno per il successo del progetto – afferma Linda Vanni, sindaca di Montopoli –. La Giornata del Rifugiato ci invita a riflettere sull’accoglienza e la centralità delle persone. Come Comune siamo felici di ospitare l’iniziativa con uno spettacolo che parla un linguaggio universale: quello dell’arte, della musica e del teatro.”

L’evento del 20 giugno

Per celebrare la giornata, il 20 giugno 2025 a Montopoli in Val d’Arno si terrà un evento pubblico con il seguente programma:

Ore 18.30 : saluti istituzionali e presentazione del progetto SAI SdS Empolese Valdelsa Valdarno

: saluti istituzionali e presentazione del progetto SAI SdS Empolese Valdelsa Valdarno Ore 19.00 : spettacolo teatrale gratuito “KANU” , portato in scena dalla compagnia Piccoli Idilli , con musica dal vivo e narrazione tratto da un racconto africano, adatto anche ai bambini dai 4 anni in su

: spettacolo teatrale gratuito , portato in scena dalla compagnia , con musica dal vivo e narrazione tratto da un racconto africano, adatto anche ai bambini dai 4 anni in su A seguire: aperitivo offerto dal progetto SAI, con prenotazione obbligatoria via WhatsApp al numero 337 1046914

Lo spettacolo KANU (che significa “amore” in lingua bambarà) vede in scena due griot del Burkina Faso e l’attrice-danzatrice Bintou Ouattara, accompagnati da strumenti tradizionali come kora, gangan, bara e calebasse. Il racconto affonda le radici nella tradizione orale africana, offrendo uno sguardo poetico e ironico sulla connessione fra essere umano, natura e parola.

Il convegno del 19 giugno

In occasione della Giornata del Rifugiato, si segnala anche il convegno “Punti di Incontro: comunità, inclusione, solidarietà, futuro”, che si terrà il 19 giugno alle ore 18.00 presso il Cenacolo degli Agostiniani di Empoli, organizzato congiuntamente dal progetto SAI dell’Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa. Il focus sarà il Community Matching, con testimonianze e riflessioni sull’inclusione e il ruolo attivo delle comunità locali.

