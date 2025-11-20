Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne: “Pisa illumina la Torre e celebra la musica per dire NO alla violenza sulle donne”

Written by Antonio Tognoli• 1:10 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Sono stati presentati giovedì 20 novembre, gli eventi organizzati dal Comune di Pisa in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Il programma comprende una serie di iniziative che non si concentrano unicamente sul giorno della ricorrenza, martedì 25 novembre, ma si estendono anche ad altre date. Alla presentazione hanno partecipato Gabriella Porcaro, assessore alle Pari Opportunità del Comune di Pisa, Andrea Maestrelli, presidente Opera della Primaziale, Giuseppe Lanzetta, maestro Orchestra da Camera Fiorentina e Alberto Giovannelli, presidente CdA Pisamo.

Domenica 23 novembre, alle ore 18.30, al Teatro di Pisa – Sala Titta Ruffo, è in programma l’“Omaggio a Ennio Morricone”, a cura dell’Orchestra da Camera Fiorentina Femminile, diretta dal maestro Giuseppe Lanzetta, con la partecipazione della Scuola di Danza “E. Ghezzi”. L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti.

Martedì 25 novembre, alle ore 18, in Piazza del Duomo, si terrà l’“Omaggio a Vivaldi”, a cura dell’Orchestra da Camera Fiorentina Femminile, diretta dal maestro Giuseppe Lanzetta. A seguire, è prevista l’illuminazione della Torre di Pisa nell’ambito della campagna “Orange the World”, con la partecipazione della Scuola di Danza “E. Ghezzi”.

«L’Amministrazione comunale promuove una serie di iniziative culturali di forte valenza simbolica per affermare, in maniera chiara e partecipata, il nostro NO a ogni forma di violenza, con particolare riferimento alla violenza contro le donne – ha dichiarato l’assessore alle pari opportunità del Comune di Pisa Gabriella Porcaro. Abbiamo scelto di organizzare il concerto “Omaggio a Ennio Morricone” con l’Orchestra da Camera Fiorentina del maestro Giuseppe Lanzetta, che dirigerà un ensemble composto interamente da donne, perché crediamo profondamente nella forza simbolica e culturale della musica come linguaggio universale di sensibilizzazione. La nostra intenzione è quella di unire la comunità attraverso l’arte per dire un “no” collettivo e deciso a ogni forma di violenza, in particolare contro le donne.

La scelta di un’orchestra al femminile non è casuale: rappresenta la valorizzazione del talento, della professionalità e della forza delle donne, troppo spesso sottorappresentate anche nei contesti artistici. L’Orchestra da Camera del maestro Lanzetta è un esempio concreto di come la musica possa diventare uno strumento di emancipazione e di messaggio civile. Le musiche di Ennio Morricone, con la loro potenza evocativa e la capacità di toccare le corde più profonde dell’animo umano, si sono rivelate il veicolo perfetto per questo messaggio. Le sue composizioni raccontano emozioni universali — dolore, speranza, riscatto — e si prestano perfettamente a sostenere un’iniziativa che vuole trasformare la memoria e la riflessione in impegno collettivo.

Martedì 25 novembre, alle ore 18, nella prestigiosa Piazza dei Miracoli, la stessa Orchestra femminile di Lanzetta eseguirà alcune selezioni tratte da “Le quattro stagioni” di Vivaldi. Abbiamo scelto questo brano perché le stagioni rappresentano il ciclo della vita: il gelo, le tempeste e le oscurità si alternano alla rinascita, alla luce e alla vitalità. L’obiettivo è richiamare simbolicamente le stagioni della vita e promuovere la sensibilizzazione sul tema delle pari opportunità e del contrasto alla violenza di genere.

Vogliamo che questo concerto sia un messaggio forte: la violenza di genere è un inverno che si può e si deve attraversare, e dal quale si può uscire, grazie al sostegno della comunità, delle istituzioni e di chi ogni giorno lavora per proteggere e accompagnare le donne verso un nuovo inizio. La potenza evocativa di Vivaldi, con i suoi contrasti tra armonia e tempesta, rispecchia il percorso di tante donne che trovano il coraggio di rompere il silenzio e ricostruire la propria vita. È una musica che parla senza parole, che emoziona e che unisce, perfetta per un momento che vuole essere solenne, coinvolgente e profondamente rispettoso.

Durante l’esecuzione musicale verrà inoltre illuminata la Torre di Pisa di arancione, così come prevede la campagna Orange the World. In caso di maltempo l’evento si sposterà nel chiostro dell’Opera Primaziale

Entrambi gli appuntamenti saranno accompagnati da interventi di danza classica, realizzati grazie alla collaborazione della compagnia DAR della scuola di danza di Elsa Ghezzi di Pisa, che contribuirà con coreografie dedicate. Attraverso queste iniziative – conclude Porcaro – vogliamo ribadire come la cultura rappresenti non solo un elemento di arricchimento individuale, ma anche uno strumento di responsabilità e coesione sociale, capace di costruire consapevolezza, promuovere il rispetto reciproco e diffondere un messaggio di uguaglianza e dignità per tutte e per tutti».

«Ringraziamo l’Amministrazione Comunale e l’assessore Porcaro – afferma Andrea Maestrelli presidente dell’Opera Primaziale – per averci coinvolto: siamo entusiasti di partecipare a questa iniziativa, i cui valori condividiamo pienamente. Come Opera Primaziale, ci impegniamo da sempre a valorizzare il ruolo della donna attraverso numerosi progetti, tanto che l’ente abilitato CSQA ci ha riconosciuto l’attestato di Certificazione di Parità di Genere, in conformità alla prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, a conferma dei valori che perseguiamo e della promozione delle pari opportunità. L’evento in Piazza del Duomo rappresenta un momento di unione per tutta la città, diventando simbolo di inclusione e partecipazione collettiva».

«Siamo orgogliosi di collaborare con il Comune di Pisa e l’Opera Primaziale in un’iniziativa così significativa – dichiara l’avvocato Alberto Giovannelli, presidente del CdA di Pisamo, che promuove valori fondamentali per la nostra comunità. Eventi come questo non solo celebrano la cultura e la storia della città, ma rappresentano anche un’occasione concreta per valorizzare il ruolo della donna e sostenere le pari opportunità. In qualità di Pisamo, abbiamo assunto un nuovo ruolo nell’organizzazione degli eventi, mettendo a disposizione tutta la nostra esperienza e massima disponibilità per garantire la riuscita di manifestazioni che uniscono la città e ne celebrano i valori. La sinergia e la sintonia con l’assessore Porcaro, così come avvenuto per eventi precedenti, ci permettono di costruire iniziative condivise, capaci di trasmettere un messaggio positivo e inclusivo a tutta la comunità».

Gli altri eventi.

Martedì 25 novembre, alle ore 11.30, il Comune di Pisa esporrà nello spazio antistante Palazzo Gambacorti l’opera di Elina Chauvet, artista messicana che ha utilizzato le scarpe rosse (Zapatos Rojos) per denunciare il numero di femminicidi a Ciudad Juárez, progetto diventato simbolo globale della lotta contro la violenza di genere.

Giovedì 28 novembre, alle ore 9.30, nella Sala Baleari del Comune di Pisa, l’Amministrazione comunale, in collaborazione con la responsabile del Centro di Coordinamento Salute e Medicina di Genere della Regione Toscana, Dott.ssa M. Azdegan, l’AOUP e i rappresentanti delle istituzioni locali, organizza il convegno “La violenza di genere e i diritti delle donne: settori di intervento, politiche e sfide aperte”. Durante l’incontro verranno affrontati temi quali gli strumenti di tutela, le diverse forme di violenza, il ruolo della Procura della Repubblica di Pisa nell’ambito del Codice Rosso e gli aspetti medico-legali del Codice Rosa.

Venerdì 6 dicembre, alle ore 17, sempre nella Sala Baleari, si terrà un convegno dedicato al delicato tema delle mutilazioni genitali femminili, organizzato in collaborazione con la FIDAPA – Sezione di Pisa e Rotary Club Pisa, con la partecipazione di esperti legali, medici e professionisti del mondo accademico e sanitario.

Martedì 9 dicembre, alle ore 12.30, sarà inaugurata una panchina rossa, che verrà collocata all’interno del Giardino Scotto, come simbolo permanente del contrasto alla violenza sulle donne.

Last modified: Novembre 20, 2025