Pisa — Fra venerdì 21 novembre e domenica 23 novembre si terranno tutti gli incontri dei vari tornei di Lega Nazionale Dilettanti che vedono protagoniste le squadre dell’hinterland pisana.

di Leonardo Miraglia

Questi gli incontri programmati:

Serie D, girone D

XIII giornata

Domenica 23 novembre dalle 14:30

  • Progresso vs Tuttocuoio 1957

Eccellenza, girone A

XIII giornata

Domenica 23 novembre dalle 14:30

  • Fratres Perignano 2019 vs San Giuliano
  • Cenaia 1969 vs Sestese Calcio

Promozione, girone A

XI giornata

Domenica 23 novembre dalle 14:30

  • Urbino Taccola vs Luco

Promozione, girone B

XI giornata

Domenica 23 novembre dalle 14:30

  • Cuoiopelli vs Castiglioncello
  • Colli Marittimi vs Invictasauro
  • Mobilieri Ponsacco vs Orbetello
  • San Miniato Basso Calcio vs Massa Valpiana
  • Sancascianese Calcio vs Saline

Prima Categoria, girone A

X giornata

Domenica 16 novembre dalle 14:30

  • Piazza 55 vs Calci 2016
  • Migliarino Vecchiano vs Corsagna

Prima Categoria, girone B

X giornata

Domenica 23 novembre dalle 14:30

  • Atletico Spedalino vs Fornacette Casarosa
  • Bellaria Cappuccini vs Stella Rossa
  • Marginone 2000 vs San Miniato
  • Staffoli vs Maliseti Seano

Prima Categoria, girone D

X giornata

Domenica 23 novembre dalle 14:30

  • Vada vs Atletico Etruria
  • Acciaiolo Calcio vs Donoratico
  • Pomarance vs Forcoli Valdera 1921
  • Rosignano Solvay 1922 vs Pecciolese
  • Capannoli San Bartolomeo vs Ponsacco 1920
  • Geotermica vs Monterotondo
  • Selvatelle vs Portuali Sorgenti

Seconda Categoria, girone G

X giornata

Domenica 23 novembre dalle 14:30

  • Atletico Cascina vs Pisa Ovest
  • Pontasserchio vs Sanromanese Valdarno
  • Crespina Calcio vs Ponte a Cappiano
  • La Corte vs San Prospero Navacchio
  • Castelfranco Calcio vs Santa Maria a Monte
  • Aurora Montaione vs Sextum Bientina
  • Capanne Calcio 1989 vs Tirrenia
  • Corazzano vs Porta a Lucca

Seconda Categoria, girone H

X giornata

Domenica 23 novembre dalle 14:30

  • Castelnuovo Val di Cecina vs Campese 1969
  • Salivoli Calcio vs Terricciola 1975
  • Volterrana 2016 vs Academy Livorno Calcio

Terza Categoria, Pisa – girone A

VIII giornata

Domenica 23 novembre dalle 14:30

  • San Frediano Calcio vs Fabbrica Calcio 2024
  • Antonio Bellani vs Legoli 1994
  • Marinese 1925 vs Amatori Saline
  • Sporting Volterra vs Ponteginori 1929
  • Lajatico vs Atletico Pisa
  • Filettole Calcio vs Scintilla 1945
  • Golena d’Arno vs Nuova Popolare CEP

Riposa

  • Montefoscoli Calcio

Terza Categoria, Pisa – girone B

VIII giornata

Venerdì 21 novembre dalle 21

  • Castel del Bosco vs Gavena Giovani

Sabato 22 novembre dalle 14:30

  • Zambra San Vico vs La Fornace

Domenica 23 novembre dalle 14:30

  • Monteserra vs Giovani Fucecchio 2000
  • Atletico Le Melorie vs Via di Corte
  • Perignano vs Marciana 2.0
  • Cerretti FC vs Santacroce Calcio
  • La Borra vs Stella Azzurra
  • Ponte a Elsa 2005 vs Treggiaia

riposa

  • Città di Montopoli

Terza Categoria, Livorno – girone unico

VIII giornata

Domenica 23 novembre dalle 14:30

  • Sasso Pisano vs Suvereto Calcio 2020
  • Carli Salviano vs Monteverdi 2006

Terza Categoria, Lucca – girone B

VIII giornata

Sabato 22 novembre dalle 14:30

  • Montagna Seravezzina vs Pappiana

Info tratte da www.tuttocampo.it

Last modified: Novembre 20, 2025
