Pisa — Fra venerdì 21 novembre e domenica 23 novembre si terranno tutti gli incontri dei vari tornei di Lega Nazionale Dilettanti che vedono protagoniste le squadre dell’hinterland pisana.
Questi gli incontri programmati:
Serie D, girone D
XIII giornata
Domenica 23 novembre dalle 14:30
- Progresso vs Tuttocuoio 1957
Eccellenza, girone A
XIII giornata
Domenica 23 novembre dalle 14:30
- Fratres Perignano 2019 vs San Giuliano
- Cenaia 1969 vs Sestese Calcio
Promozione, girone A
XI giornata
Domenica 23 novembre dalle 14:30
- Urbino Taccola vs Luco
Promozione, girone B
XI giornata
Domenica 23 novembre dalle 14:30
- Cuoiopelli vs Castiglioncello
- Colli Marittimi vs Invictasauro
- Mobilieri Ponsacco vs Orbetello
- San Miniato Basso Calcio vs Massa Valpiana
- Sancascianese Calcio vs Saline
Prima Categoria, girone A
X giornata
Domenica 16 novembre dalle 14:30
- Piazza 55 vs Calci 2016
- Migliarino Vecchiano vs Corsagna
Prima Categoria, girone B
X giornata
Domenica 23 novembre dalle 14:30
- Atletico Spedalino vs Fornacette Casarosa
- Bellaria Cappuccini vs Stella Rossa
- Marginone 2000 vs San Miniato
- Staffoli vs Maliseti Seano
Prima Categoria, girone D
X giornata
Domenica 23 novembre dalle 14:30
- Vada vs Atletico Etruria
- Acciaiolo Calcio vs Donoratico
- Pomarance vs Forcoli Valdera 1921
- Rosignano Solvay 1922 vs Pecciolese
- Capannoli San Bartolomeo vs Ponsacco 1920
- Geotermica vs Monterotondo
- Selvatelle vs Portuali Sorgenti
Seconda Categoria, girone G
X giornata
Domenica 23 novembre dalle 14:30
- Atletico Cascina vs Pisa Ovest
- Pontasserchio vs Sanromanese Valdarno
- Crespina Calcio vs Ponte a Cappiano
- La Corte vs San Prospero Navacchio
- Castelfranco Calcio vs Santa Maria a Monte
- Aurora Montaione vs Sextum Bientina
- Capanne Calcio 1989 vs Tirrenia
- Corazzano vs Porta a Lucca
Seconda Categoria, girone H
X giornata
Domenica 23 novembre dalle 14:30
- Castelnuovo Val di Cecina vs Campese 1969
- Salivoli Calcio vs Terricciola 1975
- Volterrana 2016 vs Academy Livorno Calcio
Terza Categoria, Pisa – girone A
VIII giornata
Domenica 23 novembre dalle 14:30
- San Frediano Calcio vs Fabbrica Calcio 2024
- Antonio Bellani vs Legoli 1994
- Marinese 1925 vs Amatori Saline
- Sporting Volterra vs Ponteginori 1929
- Lajatico vs Atletico Pisa
- Filettole Calcio vs Scintilla 1945
- Golena d’Arno vs Nuova Popolare CEP
Riposa
- Montefoscoli Calcio
Terza Categoria, Pisa – girone B
VIII giornata
Venerdì 21 novembre dalle 21
- Castel del Bosco vs Gavena Giovani
Sabato 22 novembre dalle 14:30
- Zambra San Vico vs La Fornace
Domenica 23 novembre dalle 14:30
- Monteserra vs Giovani Fucecchio 2000
- Atletico Le Melorie vs Via di Corte
- Perignano vs Marciana 2.0
- Cerretti FC vs Santacroce Calcio
- La Borra vs Stella Azzurra
- Ponte a Elsa 2005 vs Treggiaia
riposa
- Città di Montopoli
Terza Categoria, Livorno – girone unico
VIII giornata
Domenica 23 novembre dalle 14:30
- Sasso Pisano vs Suvereto Calcio 2020
- Carli Salviano vs Monteverdi 2006
Terza Categoria, Lucca – girone B
VIII giornata
Sabato 22 novembre dalle 14:30
- Montagna Seravezzina vs Pappiana
