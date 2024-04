Giornata Internazionale dello Sport con gli atleti Olimpionici

Scritto da admin• 8:00 am• Pisa, Sport/Altro, TOP NEWS HOME PAGE, Tutti

Appuntamento sabato 6 Aprile dalle ore 11 alle ore 13 allo Sport Village a San Rossore

PISA – Lo sport è di importanza fondamentale per il benessere di tutti. Promuovere lo sport e l’attività fisica come strumento per migliorare la propria salute psico-fisica è la missione dello Sport Village di San Rossore che propone, sabato 6 aprile, per la Giornata internazionale dello sport un incontro aperto al pubblico e gratuito per conoscere dalle voci stesse di grandi campioni olimpici il “Valore dello sport”, che è il titolo dell’evento che si terrà allo Sport Village dalle ore 11 alle ore 13.

Alla presenza dell’Assessore allo Sport del Comune di Pisa, Frida Scarpa, e moderato dalla giornalista televisiva Chiara Cini, saranno presenti all’incontro Daniele Meucci, maratoneta e mezzofondista, campione europeo di maratona a Zurigo nel 2014 e vincitore di decine di titoli, la velocista Anna Bongiorni, che ai Mondiali di Atletica di Budapest ad agosto 2023, insieme alle sue compagne di squadra, ha scritto una nuova pagina nella storia della staffetta 4x100m, stabilendo il nuovo primato italiano di 42 secondi e 14 centesimi, la nuotatrice Sara Franceschi, che ai World Aquatics Championships 2024, i Mondiali di nuoto a Doha, ha vinto il bronzo nei 400 misti donne dopo una gara spettacolare che ha visto giungere l’Azzurra di nuoto guadagnarsi il terzo gradino del podio dopo una prepotente rimonta, la campionessa di fioretto individuale Martina Batini, che ha conquistato tre ori e due argenti ai campionati del mondo e un bronzo nel fioretto a squadre alle ultime Olimpiadi di Tokyo 2020; e l’allenatore di calcio ed ex giocatore Massimiliano Maddaloni.

Pisa, con i suoi sportivi, è da sempre una città da record, ed è la città dove il valore dello sport è sempre molto sentito. La Tavola Rotonda che propone lo Sport Village San Rossore è incentrata sul significato del valore dello sport nella vita quotidiana, sui sacrifici che occorrono per raggiungere obiettivi importanti e record di rilievo nazionale mondiale nelle gare e nelle competizioni, e di come lo sport può contribuire a migliorare la società e divenire un importante e imprescindibile punto di equilibrio nella vita di ognuno.

Ai microfoni dell’incontro gli sportivi che partecipano, campioni olimpici e figure di spicco in ambito sportivo, porteranno la loro esperienza e apriranno, in particolare, un dialogo con i giovani con i loro consigli.

La giornata internazionale dello sport rappresenta l’opportunità per riconoscere il ruolo positivo che lo sport e l’attività fisica svolgono nelle comunità e nella vita delle persone. Grazie alla sua popolarità e ai suoi fondamenti e valori positivi, lo sport è un veicolo di coesione sociale e dialogo importante e imprescindibile soprattutto nell’era dei social network e dell’isolamento tecnologico. Non da ultimo, lo sport favorisce e aumenta l’equilibrio e la consapevolezza oltre a consentire il raggiungimento di obiettivi più generali di salute psico-fisica.

