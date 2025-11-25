Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: una giornata ricca di eventi a San Giuliano Terme

Written by admin• 6:31 pm• San Giuliano Terme, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

SAN GIULIANO TERME – In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne , l’amministrazione Comunale di San Giuliano Terme ha proposto un ricco programma di appuntamenti culturali, formativi e civici dedicati alla prevenzione, alla consapevolezza e alla memoria.

La giornata si è aperta in Largo Pertini con la Performance a cura dell’Istituto Comprensivo Montessori in particolare sono state ricordate le Sorelle Mariposas (in italiano) Sorelle Farfalle della Repubblica Dominicana, trucidate dall’ allora Presidente Leonidas Trujillo il 25/11/1960. Erano presenti, Elisa Pistelli Presidente del Consiglio Comunale e Ass.ra alle Pari Opportunità, accompagnata dal Dirigente della Scuola Niccolini Alessandro Benetti.

