Giornata contro la violenza sulle donne: riflessioni, sensibilizzazione e iniziative per il cambiamento

PISA – In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, Silvia Silvestri, presidente del Consiglio Cittadino Pari Opportunità, sottolinea l’importanza di avviare riflessioni e fissare obiettivi concreti per contrastare questo fenomeno, con un focus particolare sulla sensibilizzazione dei giovani.

«Sensibilizzare i giovani è fondamentale per sviluppare comportamenti virtuosi nella società e promuovere un pensiero critico – afferma Silvestri. L’obiettivo principale è far crescere nelle nuove generazioni una cultura della parità di genere, basata sul rispetto reciproco, per prevenire che le relazioni tra coetanei sfocino in atti violenti o in “relazioni tossiche“. Il recente rapporto di Save The Children, “Le Ragazze Stanno Bene?”, evidenzia che il 30% degli adolescenti confonde la gelosia con l’amore, mentre il 19% ha sperimentato comportamenti violenti da parte del partner. È essenziale ascoltare i giovani, capire cosa pensano e di cosa hanno bisogno, poiché sono loro i protagonisti del cambiamento. Le istituzioni hanno il dovere di supportarli e combattere contro ogni forma di stereotipo».

La vicepresidente Ivana Cerato aggiunge: «Un tema spesso sottovalutato è la violenza economica. Il report di WeWorld rivela che il 49% delle donne ha subito almeno una volta violenza economica, con un dato ancora più alto tra le donne separate o divorziate. Purtroppo, solo il 59% riconosce questa forma di abuso come grave. La violenza economica si manifesta con il controllo delle risorse familiari, l’esclusione dalle decisioni finanziarie e la negazione dell’autonomia economica. Per combatterla è fondamentale promuovere l’autonomia delle donne, sostenendo la formazione, l’informazione e l’accesso a reti di supporto».

Francesca Muratorio, vicepresidente del Consiglio Pari Opportunità, evidenzia l’importanza delle leggi contro la violenza di genere, come il Codice Rosso: «Il Codice Rosso è un elemento cruciale nella formazione non solo delle forze di polizia, ma anche di tutti i soggetti che possono aiutare le donne a denunciare e a proteggersi. Creare occasioni di incontro e formazione per le giovani generazioni è essenziale per combattere la cultura della violenza e della prevaricazione che ancora persiste nella nostra società».

Nel mese di novembre, sono già stati organizzati alcuni eventi nell’ambito delle iniziative per il 25 novembre. Il 14 novembre si è tenuto un convegno sulla “Violenza economica: analisi tra lavoro, welfare e diritti” e il 15 novembre una tavola rotonda intitolata “Un dolore di tutt*”.

Il programma delle prossime iniziative include:

Giovedì 28 novembre (ore 17.30): convegno “Violenza sulle donne: il Codice Rosso le tutela per davvero?” presso il Caffè dei Cavalieri (via Corsica, 14, Pisa), organizzato dall’Inner Wheel Club di Pisa.

Lunedì 25 novembre: apertura delle selezioni per l’assegnazione della borsa di studio dedicata alle Pari Opportunità per accedere al Corso di alta formazione Master&Job (organizzato dall’associazione culturale Eraclito 2000).

