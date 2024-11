Inaugurato il ‘Bosco Biosostenibile’ di Montopoli: un progetto educativo e ambientale di Unicoop Firenze

Written by admin• 2:09 pm• Montopoli in Val d'Arno

MONTOPOLI IN VAL D’ARNO– In occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, Unicoop Firenze ha celebrato l’apertura del suo bosco biosostenibile a Montopoli in Val d’Arno, realizzato in collaborazione con lo scienziato Stefano Mancuso e il team Pnat, con il supporto di Legambiente. Il progetto, avviato ad aprile 2022, ha visto la partecipazione di oltre 5000 soci che hanno contribuito a raccogliere 225mila Euro per piantare 3000 alberi in un’area precedentemente occupata da un allevamento industriale, ora bonificata.

Durante l’inaugurazione, due classi delle scuole primarie di Montopoli hanno piantato nuovi alberi e inaugurato un’aula didattica, destinata a ospitare attività educative. Presenti alla cerimonia, il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, la Sindaca di Montopoli Linda Vanni, la Presidente di Unicoop Firenze Daniela Mori, lo scienziato Stefano Mancuso e il Presidente di Legambiente Toscana Fausto Ferruzza.

Il bosco si estende su sei ettari e, con il suo monitoraggio continuo, contribuisce alla lotta contro i cambiamenti climatici, assorbendo CO2 e inquinanti. Le piante del bosco sono monitorate per quantificare i benefici ambientali. Inoltre, l’aula didattica, realizzata in legno e vetro, è stata progettata come spazio educativo per scuole e visitatori, con l’obiettivo di sensibilizzare alla sostenibilità.

Il bosco è stato concepito non solo come un’area verde, ma anche come un laboratorio educativo. Ad oggi, ha già accolto 100 classi e continuerà a essere un punto di riferimento per la sensibilizzazione ambientale delle nuove generazioni, con nuove visite programmate per il 2025.

