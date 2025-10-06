Giornata conclusiva del X Congresso della Società Italiana di Vestibologia. Prof. Casani: “Abbiamo dato un impulso importante ad una scienza di valore!”

Written by admin• 12:23 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

Pisa (lunedì, 6 ottobre 2025) — Nella giornata di sabato 4 ottobre si è concluso il X Congresso della Società Italiana di Vestibologia – VIS, che ha visto portare per tre giorni nella città di Pisa, lustro e altissima ricerca medica, grazie al suo Presidente e Rappresentante Scientifico, il Prof. Augusto Pietro Casani, Specialista in Otorinolaringoiatra e Audiologia,e a tutti i professionisti presenti e relatori a cui è stata data la possibilità di dimostrare il proprio altissimo valore con i propri studi e dimostrazioni.

di Melania Pulizzi

Grandissimi i ringraziamenti da parte del Prof. Casani verso tutti i partecipanti, congratulandosi per l’ottimo bilancio ottenuto, in termini di ricerca e innovazione, che ha fatto alzare l’attenzione sul Congresso, arrivato a questo 10° traguardo: “Sono molto contento di queste tre giornate, abbiamo affrontato tantissime tematiche e ci sono stati degli elementi e delle novità di assoluto rilievo, in modo particolare dal punto di vista diagnostico e terapeutico, tra cui la riabilitazione vestibolare e la nutraceutica, che sta contribuendo a darci una grande mano in termini di cure. I miei complimenti vanno a tutti i partecipanti in cui ho visto entusiasmo e competenza”.

Conclude: “Da questo Congresso spero che esca la consapevolezza che la Vestibologia è una Scienza di valore, che merita ampio spazio all’interno di tante altre specialità oltre l’otorinolaringoiatria e l’audiologia, come la geriatria, la neurologia e la fisioterapia. É tempo di dare molto più spazio alla Vestibologia e, vedendo l’interesse che c’è stato all’interno del Congresso, non ho dubbi che ci sia la possibilità di proseguire in questo. Ringrazio ancora tutti i presenti e soprattutto i relatori, perchè se il Congresso è riuscito è anche per il loro contributo di altissimo valore. A questo punto non resta che darci appuntamento all’XI Congresso VIS che si terrà a Brescia, in programma per settembre 2026”. Per saperne di più, vi riportiamo il sito web dedicato alla Società Italiana di Vestibologia

