Gionfriddo (La Città delle Persone): “Difendiamo la scuola Parmeggiani, presidio educativo del quartiere”

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del consigliere comunale Gianluca Gionfriddo (La Città delle Persone) in merito alla soppressione di una sezione della scuola dell’infanzia “Parmeggiani” di Pisa.

“La scuola Parmeggiani è da anni un punto di riferimento essenziale per la comunità locale“, afferma Gionfriddo. “Rappresenta un sostegno fondamentale per molte famiglie e per i bambini del quartiere. La notizia della soppressione di una sezione, diffusa anche dai media locali, ha suscitato grande preoccupazione tra la comunità scolastica e i genitori. Una decisione di questo tipo rischia di compromettere la continuità didattica, penalizzando in particolare i bambini più vulnerabili e riducendo la qualità dell’offerta formativa.“

“È compito delle istituzioni proteggere e valorizzare la scuola pubblica, in particolare nei quartieri dove il bisogno di supporto educativo è più evidente, e non diminuirne l’efficacia. Per questo motivo”, conclude Gionfriddo, “come gruppo consiliare abbiamo presentato un question time, chiedendo al sindaco e alla giunta quali provvedimenti siano stati presi per evitare la soppressione e garantire il pieno funzionamento della scuola Parmeggiani, tutelando così i diritti delle famiglie e dei bambini coinvolti.“

