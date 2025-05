Dal 13 al 15 maggio, la Toscana al centro dell’innovazione ambientale con il progetto europeo “D4RUNOFF”

Written by admin• 10:33 am• Attualità, Eventi/Spettacolo, Pontedera

PONTEDERA- Dal 13 al 15 maggio la Toscana ospiterà un evento di rilievo europeo nell’ambito dell’innovazione ambientale: si tratta degli incontri del progetto “D4RUNOFF”, finanziato dal programma Horizon Europe dell’Unione europea per la ricerca e lo sviluppo. Il progetto, che mira a trasformare la gestione delle acque meteoriche urbane, vede tra i protagonisti Acque SpA, gestore idrico del Basso Valdarno, che sarà anche sede di alcuni degli appuntamenti chiave.

“D4RUNOFF” – acronimo di Data-Driven Decision-Support To Manage Runoff – punta a sviluppare soluzioni sostenibili per affrontare le sfide legate all’aumento delle piogge intense dovuto ai cambiamenti climatici. Combinando Nature-Based Solutions (soluzioni basate sulla natura), strumenti digitali e intelligenza artificiale, il progetto intende mitigare l’impatto degli eventi estremi, migliorare la qualità delle acque e accrescere la resilienza urbana. Uno degli strumenti principali sarà una piattaforma che integra dati in tempo reale, modelli previsionali e componenti partecipative, pensata per supportare amministrazioni e gestori nella pianificazione sostenibile.

Il progetto coinvolge partner da tutta Europa – Spagna, Portogallo, Danimarca e Italia – e prevede sperimentazioni in diverse città, tra cui Pontedera. Qui Acque realizzerà un impianto basato su NBS nei pressi del depuratore di via Hangar, assumendo un ruolo centrale nella sperimentazione.

Durante la tre giorni si terranno l’assemblea generale del progetto e un incontro con gli stakeholder locali, coinvolgendo esperti, accademici e rappresentanti istituzionali. La giornata conclusiva, prevista sempre a Pontedera, includerà una visita all’impianto pilota e un Open Day al Museo Piaggio. L’evento sarà aperto a cittadini, studenti, ricercatori delle Università di Pisa e Firenze, e classi delle scuole medie di Pontedera, con giochi a tema ambientale, attività di gamification e momenti di confronto pubblico per promuovere la partecipazione e il dialogo tra comunità, tecnici e decisori.

